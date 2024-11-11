УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини Фото
19 287 16

Українського далекобійника вбили в Німеччині під час суперечки через війну, - Bild. ФОТОрепортаж

На півдні Німеччини українського далекобійника вбили після суперечки про диктатора Путіна.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Конфлікт стався на стоянці вантажівок поблизу села Оберрот. Увечері в суботу четверо водіїв розпивали там алкоголь. 38-річний далекобійник із Румунії Іонут Б. розповів BILD, що просив колег зробити музику тихіше, але ті не слухали, продовжували голосно сміятися та сперечатися. За словами Іонута, темою дискусії стала війна в Україні та роль Росії", - пише видання.

Після 20:00 за місцевим часом конфлікт загострився та переріс у бійку.

Під час неї 34-річного водія з України було вбито. Трьох інших чоловіків (35, 41 та 45 років) арештували. Один із них - громадянин Узбекистану. 

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто саме вбив українця.

Читайте: Росіянину, який убив українських військових у Німеччині, висунули обвинувачення

Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна
Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна
Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна

Автор: 

Німеччина (7350) вбивство (3088)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
З к@ц@пом треба не бухати, а його пресувати
показати весь коментар
11.11.2024 15:18
+11
Якого хйя вони бухають з москалями!?!? Я
показати весь коментар
11.11.2024 15:51
+7
Гнать вшивоту "русскогомира" ссаными тряпками с территории Европы!
показати весь коментар
11.11.2024 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З к@ц@пом треба не бухати, а його пресувати
показати весь коментар
11.11.2024 15:18 Відповісти
Взагалі то скоріш вбили через бухло, а не через війну.
показати весь коментар
11.11.2024 15:26 Відповісти
Без "чурок" не обійшлося.
показати весь коментар
11.11.2024 15:49 Відповісти
Якого хйя вони бухають з москалями!?!? Я
показати весь коментар
11.11.2024 15:51 Відповісти
Не виправдовую але на лобі не написано.
показати весь коментар
11.11.2024 19:18 Відповісти
якого **** он вообще бухает на работе? Удержаться никак не возможно? Потерпеть три дня , доехать до дома и там уже накатить, если прям приспичило.
показати весь коментар
12.11.2024 23:41 Відповісти
Гнать вшивоту "русскогомира" ссаными тряпками с территории Европы!
показати весь коментар
11.11.2024 16:03 Відповісти
Один узбек, а ті два хто? Кацапи?
показати весь коментар
11.11.2024 16:29 Відповісти
життя непередбачуване. Возив би снаряди у артдивізіоні, то міг би жити.
показати весь коментар
11.11.2024 16:54 Відповісти
Бо не треба взагалі вступати в розмову з москворилими і совками, але ж 60% українців за кордоном це роблять бо вважають що ті росіянці проти війни бо втекли
показати весь коментар
11.11.2024 19:56 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ ВОЙСК ООН ИЗ УКРАИНЦЕВ В ТОМ ЧИСЛЕ !!! ТАК КАК ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ В ЕС !!! И ЕСЛИ ГЕРМАНИЯ ХОЧЕТ БЫТЬ В ООН !!! И УЗБЕКИ И Т.П. ВСЁ ПОЙМУТ КОГДА ИХ БУДУТ ВОЙСКА ООН ОСТАНАВЛИВАТЬ !)
показати весь коментар
11.11.2024 23:46 Відповісти
А ПО УКРАИНСКИ ПРОСТО !!! ВАЖКО ЖИТИ БЕЗ ПИШТОЛЯ !)
показати весь коментар
11.11.2024 23:47 Відповісти
На тебе многотонный автопоезд, груз на сотни тысяч долларов, ***** ты пьеш вообще?!
показати весь коментар
12.11.2024 23:43 Відповісти
 
 