Українського далекобійника вбили в Німеччині під час суперечки через війну, - Bild. ФОТОрепортаж
На півдні Німеччини українського далекобійника вбили після суперечки про диктатора Путіна.
Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Конфлікт стався на стоянці вантажівок поблизу села Оберрот. Увечері в суботу четверо водіїв розпивали там алкоголь. 38-річний далекобійник із Румунії Іонут Б. розповів BILD, що просив колег зробити музику тихіше, але ті не слухали, продовжували голосно сміятися та сперечатися. За словами Іонута, темою дискусії стала війна в Україні та роль Росії", - пише видання.
Після 20:00 за місцевим часом конфлікт загострився та переріс у бійку.
Під час неї 34-річного водія з України було вбито. Трьох інших чоловіків (35, 41 та 45 років) арештували. Один із них - громадянин Узбекистану.
Наразі правоохоронці з'ясовують, хто саме вбив українця.
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