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На Кировоградщине взрывотехники обезвредили не сдетонировавшую кассетную боевую часть ракеты РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кировоградской области полицейские взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не взорвалась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что специалисты отдела взрывотехнической службы полиции области получили сообщение об обнаружении на одном из полей остатков сбитой ракеты и прибыли на место происшествия.

Опасная находка находилась под слоем почвы на поле. Полицейские уничтожили ее путем контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.

Взрывотехники напоминают, что кассетные суббоеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать в любой момент от движения. Категорически запрещается прикасаться к таким предметам и перемещать их.

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На Кіровоградщині знешкодили касетну бойову частину російської ракети
На Кіровоградщині знешкодили касетну бойову частину російської ракети
На Кіровоградщині знешкодили касетну бойову частину російської ракети
На Кіровоградщині знешкодили касетну бойову частину російської ракети
На Кіровоградщині знешкодили касетну бойову частину російської ракети

Автор: 

Нацполиция (16459) ракеты (3569) Кировоградская область (630)


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А на фото в руках!!!
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11.11.2024 19:16 Ответить
 
 