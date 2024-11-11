На Кировоградщине взрывотехники обезвредили не сдетонировавшую кассетную боевую часть ракеты РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кировоградской области полицейские взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не взорвалась.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что специалисты отдела взрывотехнической службы полиции области получили сообщение об обнаружении на одном из полей остатков сбитой ракеты и прибыли на место происшествия.
Опасная находка находилась под слоем почвы на поле. Полицейские уничтожили ее путем контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.
Взрывотехники напоминают, что кассетные суббоеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать в любой момент от движения. Категорически запрещается прикасаться к таким предметам и перемещать их.
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