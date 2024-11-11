На Кіровоградщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ракети РФ, яка не здетонувала. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області поліцейські вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети, яка не вибухнула.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що фахівці відділу вибухотехнічної служби поліції області отримали повідомлення про виявлення на одному з полів залишків збитої ракети та прибули на місце події.

Небезпечна знахідка знаходилась під шаром ґрунту на полі. Поліцейські знищили її шляхом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки нагадують, що касетні суббоєприпаси становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати у будь-який момент від руху. Категорично забороняється торкатися таких предметів та переміщувати їх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися спалити гелікоптер ЗСУ: СБУ затримала групу паліїв у трьох областях України. ФОТОрепортаж









