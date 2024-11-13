Планировали с помощью телескопической лестницы пересекли противотранспортный ров на границе: в Одесской области задержан водитель автомобиля и восемь пассажиров

Пограничники остановили в Одесской области автомобиль, в котором находились водитель и восемь пассажиров, которые, как выяснилось, планировали незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Охранники госграницы Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили движение легковушки в приграничье. Водитель и восемь мужчин-пассажиров на автомобиле пытались незаконно пересечь границу. Жители Киевской, Одесской, Луганской, Кировоградской и Полтавской областей намеревались попасть в соседнюю Молдову", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины обратились за помощью к одному из мессенджеров. За беспрепятственное пересечение границы админ запросил на криптокошелек по 10 тыс. долларов США с каждого.

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По указанию организатора мужчины прибыли к месту сбора, где их ожидал пособник-водитель. Последний предварительно приобрел телескопическую лестницу, чтобы "клиенты" беспроблемно пересекли противотранспортный ров на границе.

Сообщается, что во время задержания четверо мужчин пытались убежать, однако пограничники задержали всех. Поскольку в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении него направлено сообщение в Нацполицию.

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На всех беглецов составлены протоколы об админправонарушениях по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.