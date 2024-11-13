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Планировали с помощью телескопической лестницы пересекли противотранспортный ров на границе: в Одесской области задержан водитель автомобиля и восемь пассажиров

Пограничники остановили в Одесской области автомобиль, в котором находились водитель и восемь пассажиров, которые, как выяснилось, планировали незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Охранники госграницы Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили движение легковушки в приграничье. Водитель и восемь мужчин-пассажиров на автомобиле пытались незаконно пересечь границу. Жители Киевской, Одесской, Луганской, Кировоградской и Полтавской областей намеревались попасть в соседнюю Молдову", - говорится в сообщении.

Затримано водія і 8 порушників кордону

Как выяснилось, мужчины обратились за помощью к одному из мессенджеров. За беспрепятственное пересечение границы админ запросил на криптокошелек по 10 тыс. долларов США с каждого.

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По указанию организатора мужчины прибыли к месту сбора, где их ожидал пособник-водитель. Последний предварительно приобрел телескопическую лестницу, чтобы "клиенты" беспроблемно пересекли противотранспортный ров на границе.

Сообщается, что во время задержания четверо мужчин пытались убежать, однако пограничники задержали всех. Поскольку в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении него направлено сообщение в Нацполицию.

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На всех беглецов составлены протоколы об админправонарушениях по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5272) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+11
Так, добре бігають, ВЛК пройдуть без проблем
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13.11.2024 12:08
+9
ну ось віділення сформоване навички штурмів вже є
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13.11.2024 11:50
+3
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13.11.2024 11:45
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Через катакомби не пробували?
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13.11.2024 11:39 Ответить
зараз в тренді дерев'яні катапульти з посадочним місцем для двох чоловік одразу.
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13.11.2024 15:17 Ответить
Яйцюни.
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13.11.2024 11:41 Ответить
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13.11.2024 11:45 Ответить
ну ось віділення сформоване навички штурмів вже є
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13.11.2024 11:50 Ответить
Так, добре бігають, ВЛК пройдуть без проблем
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13.11.2024 12:08 Ответить
Треба було на повітряній кулі, як в романі Жюля Верна "Таємничий острів"
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13.11.2024 12:13 Ответить
10000$ з кожного-хммммм....Задорогувато за коротку поїздку та не дуже цікавий посередній конкурс з драбиною.
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13.11.2024 12:34 Ответить
ну шо вм так..... потрібно ці питання вирішувати з прирдрнниками .. Вони не ******* такі викрутаси..Он всі хто мав бабло всі на сонечку загорають і без купання в Тисі чи ще десь
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13.11.2024 12:34 Ответить
Чесний погляд Бенджаміна Франкліна розчулює прикордонників
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13.11.2024 13:19 Ответить
Раціоналізатори мамкині
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13.11.2024 14:53 Ответить
боже які ви тупі тут можливо люди до війни мали документи в Європі мали роботу . зараз їх закрили тут і вони намагаються виїхати. у мене теж така ситуація . і щови думаєте я буду лояльний до країни яка тримає людей в клітці ?
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14.11.2024 08:56 Ответить
 
 