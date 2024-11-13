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Планували за допомогою телескопічної драбини перетнути протитранспортний рів на кордоні: На Одещині затримано водія автомобіля та вісьмох пасажирів. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зупинили на Одещині автомобіль, у якому перебували водій та вісім пасажирів, які, як з’ясувалося, планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Охоронці держрубежу Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили рух легковика в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів автомобілем намагались незаконно перетнути кордон. Жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей мали намір потрапити до сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.

Затримано водія і 8 порушників кордону

Як з’ясувалося, чоловіки звернулися по допомогу до одного з месенджерів. За безперешкодне перетинання кордону адмін запросив на криптогаманець по 10 тис. доларів США з кожного.

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За вказівкою організатора чоловіки прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній попередньо придбав телескопічну драбину, щоб "клієнти" безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.

Повідомляється, що під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники затримали всіх. Оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", щодо нього направлено повідомлення до Нацполіції.

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На всіх утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+11
Так, добре бігають, ВЛК пройдуть без проблем
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13.11.2024 12:08
+9
ну ось віділення сформоване навички штурмів вже є
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13.11.2024 11:50
+3
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13.11.2024 11:45
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Через катакомби не пробували?
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13.11.2024 11:39 Відповісти
зараз в тренді дерев'яні катапульти з посадочним місцем для двох чоловік одразу.
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13.11.2024 15:17 Відповісти
Яйцюни.
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13.11.2024 11:41 Відповісти
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13.11.2024 11:45 Відповісти
ну ось віділення сформоване навички штурмів вже є
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13.11.2024 11:50 Відповісти
Так, добре бігають, ВЛК пройдуть без проблем
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13.11.2024 12:08 Відповісти
Треба було на повітряній кулі, як в романі Жюля Верна "Таємничий острів"
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13.11.2024 12:13 Відповісти
10000$ з кожного-хммммм....Задорогувато за коротку поїздку та не дуже цікавий посередній конкурс з драбиною.
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13.11.2024 12:34 Відповісти
ну шо вм так..... потрібно ці питання вирішувати з прирдрнниками .. Вони не ******* такі викрутаси..Он всі хто мав бабло всі на сонечку загорають і без купання в Тисі чи ще десь
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13.11.2024 12:34 Відповісти
Чесний погляд Бенджаміна Франкліна розчулює прикордонників
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13.11.2024 13:19 Відповісти
Раціоналізатори мамкині
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13.11.2024 14:53 Відповісти
боже які ви тупі тут можливо люди до війни мали документи в Європі мали роботу . зараз їх закрили тут і вони намагаються виїхати. у мене теж така ситуація . і щови думаєте я буду лояльний до країни яка тримає людей в клітці ?
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14.11.2024 08:56 Відповісти
 
 