Планували за допомогою телескопічної драбини перетнути протитранспортний рів на кордоні: На Одещині затримано водія автомобіля та вісьмох пасажирів. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зупинили на Одещині автомобіль, у якому перебували водій та вісім пасажирів, які, як з’ясувалося, планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Охоронці держрубежу Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили рух легковика в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів автомобілем намагались незаконно перетнути кордон. Жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей мали намір потрапити до сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловіки звернулися по допомогу до одного з месенджерів. За безперешкодне перетинання кордону адмін запросив на криптогаманець по 10 тис. доларів США з кожного.

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За вказівкою організатора чоловіки прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній попередньо придбав телескопічну драбину, щоб "клієнти" безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.

Повідомляється, що під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники затримали всіх. Оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", щодо нього направлено повідомлення до Нацполіції.

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На всіх утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.