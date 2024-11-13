Планували за допомогою телескопічної драбини перетнути протитранспортний рів на кордоні: На Одещині затримано водія автомобіля та вісьмох пасажирів. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники зупинили на Одещині автомобіль, у якому перебували водій та вісім пасажирів, які, як з’ясувалося, планували незаконно перетнути кордон.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Охоронці держрубежу Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили рух легковика в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів автомобілем намагались незаконно перетнути кордон. Жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей мали намір потрапити до сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, чоловіки звернулися по допомогу до одного з месенджерів. За безперешкодне перетинання кордону адмін запросив на криптогаманець по 10 тис. доларів США з кожного.
За вказівкою організатора чоловіки прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній попередньо придбав телескопічну драбину, щоб "клієнти" безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.
Повідомляється, що під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники затримали всіх. Оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", щодо нього направлено повідомлення до Нацполіції.
На всіх утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль