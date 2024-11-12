Понад добу блукав у горах: на Закарпатті затримали порушника кордону, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чоловік планував незаконно перетнути кордон, однак заблукав, його знайшли прикордонники.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники Чопського загону виявили в горах чоловіка, який під час спроби незаконного перетину держкордону втратив орієнтацію та заблукав у лісі. Понад добу він намагався знайти дорогу, аж поки його не знайшов прикордонний наряд відділення "Княгиня"", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловік планував подорож разом із братом, який проживає в Польщі та знайшов йому роботу у Варшаві. Брат обрав маршрут і давав інструкції затриманому. Чоловік приїхав до прикордонної зони автомобілем, залишив його у визначеній точці та вирушив у бік Словаччини. Проте, не маючи досвіду пересування лісом, він швидко збився з маршруту.

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У ДПСУ повідомили, що під час затримання чоловік був у задовільному стані й не потребував медичної допомоги. Його доправили до прикордонного підрозділу для оформлення адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу міру покарання для порушника визначить суд.

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