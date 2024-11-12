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Понад добу блукав у горах: на Закарпатті затримали порушника кордону, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чоловік планував незаконно перетнути кордон, однак заблукав, його знайшли прикордонники.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники Чопського загону виявили в горах чоловіка, який під час спроби незаконного перетину держкордону втратив орієнтацію та заблукав у лісі. Понад добу він намагався знайти дорогу, аж поки його не знайшов прикордонний наряд відділення "Княгиня"", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті затримали порушника кордону

Як з’ясувалося, чоловік планував подорож разом із братом, який проживає в Польщі та знайшов йому роботу у Варшаві. Брат обрав маршрут і давав інструкції затриманому. Чоловік приїхав до прикордонної зони автомобілем, залишив його у визначеній точці та вирушив у бік Словаччини. Проте, не маючи досвіду пересування лісом, він швидко збився з маршруту.

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У ДПСУ повідомили, що під час затримання чоловік був у задовільному стані й не потребував медичної допомоги. Його доправили до прикордонного підрозділу для оформлення адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу міру покарання для порушника визначить суд.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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То чому ж він порушник кордону, якщо він його не перетнув?
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12.11.2024 16:38 Відповісти
Піймали грибника , головне що робота робиться
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12.11.2024 16:48 Відповісти
він думав перетнути кордон значить він вчинив думкозлочин
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12.11.2024 18:26 Відповісти
Сейчас даже в самом дешманском смартфоне даже до 100 баксов есть Жыпысы. Павербанка на 10Ач вообще баксов 20. И как можно с таким заблудиться? 🤔🤪🤣
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12.11.2024 16:53 Відповісти
a а что такое Жыпысы ? інтересно знать
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12.11.2024 19:11 Відповісти
Компас? - Нет, не слышал про такое.
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13.11.2024 10:04 Відповісти
Если не знаешь, то тебе не поможет 🤣
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14.11.2024 14:42 Відповісти
 
 