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Более суток бродил в горах: на Закарпатье задержали нарушителя границы, - Госпогранслужба. ФОТО

Мужчина планировал незаконно пересечь границу, однако заблудился, его нашли пограничники.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники Чопского отряда обнаружили в горах мужчину, который при попытке незаконного пересечения госграницы потерял ориентацию и заблудился в лесу. Более суток он пытался найти дорогу, пока его не нашел пограничный наряд отделения "Княгиня", - говорится в сообщении.

На Закарпатті затримали порушника кордону

Как выяснилось, мужчина планировал путешествие вместе с братом, который проживает в Польше и нашел ему работу в Варшаве. Брат выбрал маршрут и давал инструкции задержанному. Мужчина приехал в пограничную зону на автомобиле, оставил его в определенной точке и отправился в сторону Словакии. Однако, не имея опыта передвижения по лесу, он быстро сбился с маршрута.

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В ГПСУ сообщили, что во время задержания мужчина был в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. Его доставили в пограничное подразделение для оформления административно-процессуальных документов по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую меру наказания для нарушителя определит суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831) Закарпатская область (2584)


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То чому ж він порушник кордону, якщо він його не перетнув?
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12.11.2024 16:38 Ответить
Піймали грибника , головне що робота робиться
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12.11.2024 16:48 Ответить
він думав перетнути кордон значить він вчинив думкозлочин
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12.11.2024 18:26 Ответить
Сейчас даже в самом дешманском смартфоне даже до 100 баксов есть Жыпысы. Павербанка на 10Ач вообще баксов 20. И как можно с таким заблудиться? 🤔🤪🤣
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12.11.2024 16:53 Ответить
a а что такое Жыпысы ? інтересно знать
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12.11.2024 19:11 Ответить
Компас? - Нет, не слышал про такое.
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13.11.2024 10:04 Ответить
Если не знаешь, то тебе не поможет 🤣
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14.11.2024 14:42 Ответить
 
 