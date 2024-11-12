Более суток бродил в горах: на Закарпатье задержали нарушителя границы, - Госпогранслужба. ФОТО
Мужчина планировал незаконно пересечь границу, однако заблудился, его нашли пограничники.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники Чопского отряда обнаружили в горах мужчину, который при попытке незаконного пересечения госграницы потерял ориентацию и заблудился в лесу. Более суток он пытался найти дорогу, пока его не нашел пограничный наряд отделения "Княгиня", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина планировал путешествие вместе с братом, который проживает в Польше и нашел ему работу в Варшаве. Брат выбрал маршрут и давал инструкции задержанному. Мужчина приехал в пограничную зону на автомобиле, оставил его в определенной точке и отправился в сторону Словакии. Однако, не имея опыта передвижения по лесу, он быстро сбился с маршрута.
В ГПСУ сообщили, что во время задержания мужчина был в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. Его доставили в пограничное подразделение для оформления административно-процессуальных документов по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую меру наказания для нарушителя определит суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль