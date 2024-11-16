Последствия атаки вражеских БПЛА на Запорожье: Поврежден объект инфраструктуры и торговые помещения. ФОТОрепортаж
В результате атаки РФ беспилотниками на Запорожье, совершенной оккупантами сегодня утром, повреждены торговые помещения и объект инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, последствия атаки на Запорожье показали в Запорожской областной прокуратуре.
Так, 16 ноября 2024 года около 04:00 утра армия страны-агрессора с применением БПЛА атаковала Запорожье.
Отмечается, что пострадавших нет. Получили повреждения торговые помещения и объект инфраструктуры.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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матвеев евгений
показать весь комментарий16.11.2024 15:39 Ответить Мне нравится 0
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