Последствия атаки вражеских БПЛА на Запорожье: Поврежден объект инфраструктуры и торговые помещения. ФОТОрепортаж

В результате атаки РФ беспилотниками на Запорожье, совершенной оккупантами сегодня утром, повреждены торговые помещения и объект инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, последствия атаки на Запорожье показали в Запорожской областной прокуратуре.

Так, 16 ноября 2024 года около 04:00 утра армия страны-агрессора с применением БПЛА атаковала Запорожье.

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Отмечается, что пострадавших нет. Получили повреждения торговые помещения и объект инфраструктуры.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).