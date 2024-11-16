"Шахеды" атаковали Запорожье: поврежден объект критической инфраструктуры

Под утро 16 ноября 2024 года войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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По данным ОВА, взрывной волной повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются.

Атака "Шахедами" ночью 16 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.