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"Шахеды" атаковали Запорожье: поврежден объект критической инфраструктуры

шахед атакує Запоріжжя

Под утро 16 ноября 2024 года войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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По данным ОВА, взрывной волной повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются.

Атака "Шахедами" ночью 16 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.

Автор: 

Запорожье (2649) Шахед (969)


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Так генштаб каже, що все збили, або знашкодили ребом
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16.11.2024 09:31 Ответить
 
 