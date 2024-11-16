"Шахеди" атакували Запоріжжя: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Під ранок 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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За даними ОВА, вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.

Атака "Шахедами" вночі 16 листопада

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними КМВА, над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру