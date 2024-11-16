УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини
1 540 1

"Шахеди" атакували Запоріжжя: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

шахед атакує Запоріжжя

Під ранок 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Також читайте: Ворог вночі атакував Запоріжжя: понівечено об’єкти інфраструктури

За даними ОВА, вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.

Атака "Шахедами" вночі 16 листопада

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними КМВА, над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру

Автор: 

Запоріжжя (2258) Шахед (932)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так генштаб каже, що все збили, або знашкодили ребом
показати весь коментар
16.11.2024 09:31 Відповісти
 
 