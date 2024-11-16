Наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя: Пошкоджено об’єкт інфраструктури і торговельні приміщення. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки РФ безпілотниками на Запоріжжя, здійсненої окупантами сьогодні вранці, пошкоджено торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки атаки на Запоріжжя показали в Запорізькій обласній прокуратурі.

Так, 16 листопада 2024 року близько 04:00 ранку армія країни-агресора із застосуванням БпЛА атакувала Запоріжжя.

Також читайте: Унаслідок атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада пошкоджено понад 100 одноповерхових будинків та 36 багатоповерхівок

Зазначається, що постраждалих немає. Зазнали пошкоджень торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Запоріжжя: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури





Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).