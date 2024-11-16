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Наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя: Пошкоджено об’єкт інфраструктури і торговельні приміщення. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки РФ безпілотниками на Запоріжжя, здійсненої окупантами сьогодні вранці, пошкоджено торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки атаки на Запоріжжя показали в Запорізькій обласній прокуратурі.

Так, 16 листопада 2024 року близько 04:00 ранку армія країни-агресора із застосуванням БпЛА атакувала Запоріжжя.

Наслідки атаки на Запоріжжя 16 листопада

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Зазначається, що постраждалих немає. Зазнали пошкоджень торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя 16 листопада

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Наслідки атаки на Запоріжжя 16 листопада
Наслідки атаки на Запоріжжя 16 листопада

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435)


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Головне підземні споруди Федорова с Гайдаєм та інш. а ні ппо
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16.11.2024 15:39 Відповісти
 
 