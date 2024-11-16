Наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя: Пошкоджено об’єкт інфраструктури і торговельні приміщення. ФОТОрепортаж
Унаслідок атаки РФ безпілотниками на Запоріжжя, здійсненої окупантами сьогодні вранці, пошкоджено торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, наслідки атаки на Запоріжжя показали в Запорізькій обласній прокуратурі.
Так, 16 листопада 2024 року близько 04:00 ранку армія країни-агресора із застосуванням БпЛА атакувала Запоріжжя.
Зазначається, що постраждалих немає. Зазнали пошкоджень торговельні приміщення та обʼєкт інфраструктури.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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матвеев евгений
показати весь коментар16.11.2024 15:39 Відповісти Мені подобається 0
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