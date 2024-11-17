Оккупанты утром обстреляли Никополь: 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 17 ноября 2024 года российские войска уже несколько раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты били артиллерией, также направляли дроны-камикадзе.
Жертвы российского обстрела
Из-за вражеского обстрела в Никополе погибли два человека. Это 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.
"Пять местных жителей пострадали. Три женщины 67, 72 и 57 лет. А еще ранены двое мужчин 40 и 32 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь. Повреждены транспортное предприятие, несколько частных домов, хозяйственные постройки, автомобили", - отметили в ОГА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль