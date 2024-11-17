Оккупанты утром обстреляли Никополь: 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 17 ноября 2024 года российские войска уже несколько раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били артиллерией, также направляли дроны-камикадзе.

Читайте также: Войска РФ обстреляли Никопольщину: повреждены предприятия

Жертвы российского обстрела

Из-за вражеского обстрела в Никополе погибли два человека. Это 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.

"Пять местных жителей пострадали. Три женщины 67, 72 и 57 лет. А еще ранены двое мужчин 40 и 32 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь. Повреждены транспортное предприятие, несколько частных домов, хозяйственные постройки, автомобили", - отметили в ОГА.







