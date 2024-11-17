Окупанти зранку обстріляли Нікополь: 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж
Зранку 17 листопада 2024 року російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти били артилерією, також скеровували дрони-камікадзе.
Жертви російського обстрілу
Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка.
"Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки", - зазначили в ОВА.
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