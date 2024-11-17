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Окупанти зранку обстріляли Нікополь: 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 17 листопада 2024 року російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били артилерією, також скеровували дрони-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Нікопольщину: пошкоджено підприємства

Жертви російського обстрілу

Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. 

"Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки", - зазначили в ОВА.

наслідки удару по Нікополю
наслідки удару по Нікополю
наслідки удару по Нікополю
наслідки удару по Нікополю

Автор: 

обстріл (28435) жертви (1792) Нікополь (1187)


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