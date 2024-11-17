Сутки на Донетчине: войска РФ атаковали 11 населенных пунктов, без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

За минувшие сутки войска РФ атаковали города Дружковка, Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, поселок Шевченко, села Дачное, Иванополье, Романовка, Ставки, Успеновка. Зафиксировано 2 966 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Анновке Кураховской громады повреждены частные дома.

16 ноября около 10.00 произошел обстрел поселка Шевченко, в результате которого разрушено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

В тот же день в 10:30 вражеский дрон попал в фасад магазина в одном из микрорайонов южной части Покровска. Город уже полностью находится под прицелом FPV-дронов.

Романовку россияне обстреляли из артиллерии - повредили 24 дома.

Краматорский район

Лиман оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч" - повредили 3 многоквартирных дома и админздание.

В результате вражеского обстрела в Дружковке разрушениям подверглись 18 частных домов, объекты инфраструктуры.

На Константиновку Россия сбросила 6 авиабомб "ФАБ" с модулем УМПК - повреждены 1 многоквартирный и 8 частных домов, предприятия, электросеть.

В Иванополье в результате удара бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК разрушениям подверглись 10 частных домов, учебное заведение, ЛЭП.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и культовое сооружение.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 159 человек, в том числе 10 детей.

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