Доба на Донеччині: війська РФ атакували 11 населених пунктів, без постраждалих. ФОТОрепортаж

За минулу добу війська РФ атакували міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Торецьк, селище Шевченко, села Дачне, Іванопілля, Романівка, Ставки, Успенівка. Зафіксувано 2 966 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Ганнівці Курахівської громади пошкоджено приватні будинки.

16 листопада близько 10.00 стався обстріл селища Шевченко, внаслідок якого зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Того ж дня о 10:30 ворожий дрон влучив у фасад магазину в одному з мікрорайонів південної частини Покровська. Місто вже повністю знаходиться під прицілом FPV-дронів.

Романівку росіяни обстріляли з артилерії – пошкодили 24 домівки.

Краматорський район

Лиман окупанти накрили з РСЗВ "Смерч" – пошкодили 3 багатоквартирні будинки та адмінбудівлю.

Внаслідок ворожого обстрілу в Дружківці руйнувань зазнали 18 приватних осель, об’єкти інфраструктури.

На Костянтинівку Росія скинула 6 авіабомб "ФАБ" з модулем УМПК – пошкоджено 1 багатоквартирний та 8 приватних будинків, підприємства, електромережу.

В Іванопіллі внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" із модулем УМПК руйнувань зазнали 10 приватних будинків, заклад освіти, ЛЕП.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 159 людей, у тому числі 10 дітей.

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