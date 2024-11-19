Защитникам критически не хватает дронов: волонтер Юсупова объявила сбор для воинов. ФОТОрепортаж
Объявлен сбор на дроны, которых критически не хватает на фронте. Также воинам необходимы зарядные станции.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Срочно!!! Люди это срочно!!! На фронте продолжаются тяжелые, кровопролитные бои. К сожалению, много погибших и тяжелораненых. Надо собрать помощь для Штурмового подразделения и пехоты, которые героически сдерживают наступление оккупантов. Критически не хватает дронов !!! Нужно выкупить еще два дрона:
Мавик 3 про - 150 000 грн. Нужны зарядные станции -134 000 грн.
Уже заморозки, очень холодно. Нужны грелки, много грелок !!! Нужен кабель, рации и генераторы", - отметила она.
В течение двух недель Юсупова оплатила и отправила на фронт:
- 4 дрона Мавик 3 про - 150 тыс. грн, 1500 евро и 74 500 грн;
- Зарядные станции, 67 тыс. грн, 60 тыс., 25 тыс. грн;
- Аптечки - 36 600 грн;
- Старлинк - 20 тыс. грн;
- Генераторы - 27 600 и 30 500 грн;
- Рации - 64 190 грн;
- Лекарства -10 080 грн;
- Грелки - 32 000 грн.
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Ноги в руки і до Маньки, в мухосраньс..к
волонтерам , замість постійних зборів , треба ставити питання - чому системи БПЛА не виробляються крвїною в достатній кількості ?
Ці питання щодня із кожної праски звучать вже майже три роки, щось змінилося?
Нам своє робити..
Це якась " потужна і незламна" додаткова комісія саме із Юсупової ?