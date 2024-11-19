Защитникам критически не хватает дронов: волонтер Юсупова объявила сбор для воинов. ФОТОрепортаж

Объявлен сбор на дроны, которых критически не хватает на фронте. Также воинам необходимы зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно!!! Люди это срочно!!! На фронте продолжаются тяжелые, кровопролитные бои. К сожалению, много погибших и тяжелораненых. Надо собрать помощь для Штурмового подразделения и пехоты, которые героически сдерживают наступление оккупантов. Критически не хватает дронов !!! Нужно выкупить еще два дрона:

Мавик 3 про - 150 000 грн. Нужны зарядные станции -134 000 грн.

Уже заморозки, очень холодно. Нужны грелки, много грелок !!! Нужен кабель, рации и генераторы", - отметила она.

Также смотрите: На позициях холодно, бойцы мерзнут: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на грелки, дроны и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение двух недель Юсупова оплатила и отправила на фронт:

4 дрона Мавик 3 про - 150 тыс. грн, 1500 евро и 74 500 грн;

Зарядные станции, 67 тыс. грн, 60 тыс., 25 тыс. грн;

Аптечки - 36 600 грн;

Старлинк - 20 тыс. грн;

Генераторы - 27 600 и 30 500 грн;

Рации - 64 190 грн;

Лекарства -10 080 грн;

Грелки - 32 000 грн.

Смотрите также: Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

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