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Защитникам критически не хватает дронов: волонтер Юсупова объявила сбор для воинов. ФОТОрепортаж

Объявлен сбор на дроны, которых критически не хватает на фронте. Также воинам необходимы зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно!!! Люди это срочно!!! На фронте продолжаются тяжелые, кровопролитные бои. К сожалению, много погибших и тяжелораненых. Надо собрать помощь для Штурмового подразделения и пехоты, которые героически сдерживают наступление оккупантов. Критически не хватает дронов !!! Нужно выкупить еще два дрона:

Мавик 3 про - 150 000 грн. Нужны зарядные станции -134 000 грн.

Уже заморозки, очень холодно. Нужны грелки, много грелок !!! Нужен кабель, рации и генераторы", - отметила она.

Также смотрите: На позициях холодно, бойцы мерзнут: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на грелки, дроны и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение двух недель Юсупова оплатила и отправила на фронт:

  • 4 дрона Мавик 3 про - 150 тыс. грн, 1500 евро и 74 500 грн;
  • Зарядные станции, 67 тыс. грн, 60 тыс., 25 тыс. грн;
  • Аптечки - 36 600 грн;
  • Старлинк - 20 тыс. грн;
  • Генераторы - 27 600 и 30 500 грн;
  • Рации - 64 190 грн;
  • Лекарства -10 080 грн;
  • Грелки - 32 000 грн.

Смотрите также: Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової

Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової

Автор: 

помощь (7800) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+11
********, я так розумію шо Планом перемоги і Планом стійкості а також планами потужності незламності тощо, забезпеченя ЗСУ дронами та іншим не передбачено. Це так чи ні, ********?
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19.11.2024 14:01
+8
Це все зрозуміло, але де дрони від уряду чи МО ???????? Так ні хто їх і не бачив, де той мільйон дронів?????? Чи я щось пропустив????
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19.11.2024 15:01
+5
Гроші знову і знову уходять на асфальт. Асфальт це наше все. В бюджеті на наступний рік на військових виділили ще менше коштів.
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19.11.2024 14:09
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19.11.2024 13:59 Ответить
Справа гринкевичів живе і процвітає . Чому лиця солдат замазані ?
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19.11.2024 14:00 Ответить
********, я так розумію шо Планом перемоги і Планом стійкості а також планами потужності незламності тощо, забезпеченя ЗСУ дронами та іншим не передбачено. Це так чи ні, ********?
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19.11.2024 14:01 Ответить
Гроші знову і знову уходять на асфальт. Асфальт це наше все. В бюджеті на наступний рік на військових виділили ще менше коштів.
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19.11.2024 14:09 Ответить
телемарафон - 1,4 мільярди
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19.11.2024 18:51 Ответить
Телемарахвон - це наше все. Насправді його ніхто не дивится, але всім на це наплювати. Держава під час війни тупо фінансує приватні телеканали.
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19.11.2024 18:59 Ответить
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19.11.2024 14:08 Ответить
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19.11.2024 14:25 Ответить
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19.11.2024 14:35 Ответить
Це все зрозуміло, але де дрони від уряду чи МО ???????? Так ні хто їх і не бачив, де той мільйон дронів?????? Чи я щось пропустив????
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19.11.2024 15:01 Ответить
Ето другоє...
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19.11.2024 18:51 Ответить
Зовсім з глузду з'їхали, ще стільки на дорогах не вкрадено, а їм дрони подавай.
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19.11.2024 15:22 Ответить
Росіянин, шо ти тут забув?
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19.11.2024 20:01 Ответить
где ты увидел претензию? не хочешь донатить, не донать, никто не заставляет, не ищи причину не делать этого
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19.11.2024 16:26 Ответить
Не розумію кацаплячу балачку.
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19.11.2024 16:45 Ответить
Тупий кацап все щось там незрозуміле хрюкає. Відстав від стада і шукає дорогу, ну це туди 🌵
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19.11.2024 19:40 Ответить
Троль, давай, шуруй вже на страну, с..у. Притомили
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19.11.2024 20:02 Ответить
Щось не подобається, то шуруй. Мене не цікавить думка якогось ідіота.
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19.11.2024 21:47 Ответить
Так, а тебе троля, хіба хтось питає?
Ноги в руки і до Маньки, в мухосраньс..к
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19.11.2024 21:54 Ответить
Зрозуміло. Чергове безмозке опудало. Йди тусуйся.
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19.11.2024 22:03 Ответить
Агітацію-пропаганду нікуй тут постити...Донатимо хто скільки зможе...
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19.11.2024 17:08 Ответить
+
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19.11.2024 17:36 Ответить
А де мільйон дронів що обіцяв "найвеличніший" добре що в нас є вулантери і небайдужі громадяни.
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19.11.2024 18:36 Ответить
+1000 🇺🇦🙌
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19.11.2024 18:41 Ответить
Та в сотні разів збільшили виробництво. Послухайте Умєрова, Шмигаля. В кінці кінців ризикніть здоров'ям подивіться Шмарафон. У нас все в шоколаді, і переможенька за переможенькою. А від сьогодні взагалі у всіх стойняк. По плану Зеленского.
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19.11.2024 18:42 Ответить
Чому тут не ніколи не було зборів для Мадяра. Він зараз чи не єдиний хто робить міни-дрони. А це те що найкраще зупиняє кацапню. Зараз відкрито збір на 60 мільйонів зібрано на вчора 28...
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19.11.2024 18:43 Ответить
А зєлє до мільярда баксів трохи мільончиків не вистачає
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19.11.2024 18:49 Ответить
Ти задонать, про Зелю і без тебе всі знають.
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19.11.2024 20:03 Ответить
Дронів не вистачає скрізь ! Можливо і
волонтерам , замість постійних зборів , треба ставити питання - чому системи БПЛА не виробляються крвїною в достатній кількості ?
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19.11.2024 19:58 Ответить
І що?
Ці питання щодня із кожної праски звучать вже майже три роки, щось змінилося?
Нам своє робити..
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19.11.2024 20:04 Ответить
Просто цікаво, чому державний банк Приватбанк бере комісію за перерахування із приватовської карти на приватовську карту саме Юсупової 1,3відсотки з карти платника і ще 0,2 відсотки з карти волотера Юсупової?
Це якась " потужна і незламна" додаткова комісія саме із Юсупової ?
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19.11.2024 20:11 Ответить
А з слів президента має бути надлишок.
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19.11.2024 20:38 Ответить
+
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20.11.2024 06:05 Ответить
 
 