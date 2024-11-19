Захисникам критично не вистачає дронів: волонтерка Юсупова оголосила збір для воїнів. ФОТОрепортаж
Оголошено збір на дрони, яких критично не вистачає на фронті. Також воїнам необхідні зарядні станції.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново!!! Люди це терміново!! На фронті тривають важкі, кровопролитні бої. На жаль багато загиблих та важкопоранених. Треба зібрати допомогу для Штурмового підрозділу та піхоти, які героїчно стримують наступ окупантів. Критично не вистачає дронів!!! Потрібно викупити ще два дрона:
Мавік 3 про - 150000 грн. Потрібні зарядні станції -134000 грн
Вже заморозки, дуже холодно. Потрібні грілки, багато грілок !! Потрібен кабель, рації та генератори", - зазначила вона.
Протягом двох тижнів Юсупова оплатила та відправила на фронт:
- 4 дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн, 1500 євро та 74500 грн;
- Зарядні станції, 67 тис. грн, 60 тис., 25 тис. грн;
- Аптечки - 36 600 грн;
- Старлінк - 20 тис. грн;
- Генератори - 27 600 та 30 500 грн;
- Рації - 64 190 грн;
- Ліки -10 080 грн;
- Грілки - 32 000 грн.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
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Ноги в руки і до Маньки, в мухосраньс..к
волонтерам , замість постійних зборів , треба ставити питання - чому системи БПЛА не виробляються крвїною в достатній кількості ?
Ці питання щодня із кожної праски звучать вже майже три роки, щось змінилося?
Нам своє робити..
Це якась " потужна і незламна" додаткова комісія саме із Юсупової ?