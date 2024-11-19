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Новини Фото Волонтери для армії
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Захисникам критично не вистачає дронів: волонтерка Юсупова оголосила збір для воїнів. ФОТОрепортаж

Оголошено збір на дрони, яких критично не вистачає на фронті. Також воїнам необхідні зарядні станції.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!!! Люди це терміново!! На фронті тривають важкі, кровопролитні бої. На жаль багато загиблих та важкопоранених. Треба зібрати допомогу для Штурмового підрозділу та піхоти, які героїчно стримують наступ окупантів. Критично не вистачає дронів!!! Потрібно викупити ще два дрона:

Мавік 3 про - 150000 грн. Потрібні зарядні станції -134000 грн

Вже заморозки, дуже холодно. Потрібні грілки, багато грілок !! Потрібен кабель, рації та генератори", - зазначила вона.

Також дивіться: Дрони РФ активізувалися на фронті. Захисникам потрібні дві системи РЕБ, - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

Протягом двох тижнів Юсупова оплатила та відправила на фронт:

  • 4 дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн, 1500 євро та 74500 грн;
  • Зарядні станції, 67 тис. грн, 60 тис., 25 тис. грн;
  • Аптечки - 36 600 грн;
  • Старлінк - 20 тис. грн;
  • Генератори - 27 600 та 30 500 грн;
  • Рації - 64 190 грн;
  • Ліки -10 080 грн;
  • Грілки - 32 000 грн.

Також читайте: Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Українці стали менше донатити на армію, – Bloomberg

Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової

Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової
Терміновий збір на дрони від волонтерки Юсупової

Автор: 

допомога (8348) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+11
********, я так розумію шо Планом перемоги і Планом стійкості а також планами потужності незламності тощо, забезпеченя ЗСУ дронами та іншим не передбачено. Це так чи ні, ********?
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19.11.2024 14:01
+8
Це все зрозуміло, але де дрони від уряду чи МО ???????? Так ні хто їх і не бачив, де той мільйон дронів?????? Чи я щось пропустив????
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19.11.2024 15:01
+5
Гроші знову і знову уходять на асфальт. Асфальт це наше все. В бюджеті на наступний рік на військових виділили ще менше коштів.
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19.11.2024 14:09
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19.11.2024 13:59 Відповісти
Справа гринкевичів живе і процвітає . Чому лиця солдат замазані ?
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19.11.2024 14:00 Відповісти
********, я так розумію шо Планом перемоги і Планом стійкості а також планами потужності незламності тощо, забезпеченя ЗСУ дронами та іншим не передбачено. Це так чи ні, ********?
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19.11.2024 14:01 Відповісти
Гроші знову і знову уходять на асфальт. Асфальт це наше все. В бюджеті на наступний рік на військових виділили ще менше коштів.
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19.11.2024 14:09 Відповісти
телемарафон - 1,4 мільярди
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19.11.2024 18:51 Відповісти
Телемарахвон - це наше все. Насправді його ніхто не дивится, але всім на це наплювати. Держава під час війни тупо фінансує приватні телеканали.
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19.11.2024 18:59 Відповісти
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19.11.2024 14:08 Відповісти
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19.11.2024 14:25 Відповісти
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19.11.2024 14:35 Відповісти
Це все зрозуміло, але де дрони від уряду чи МО ???????? Так ні хто їх і не бачив, де той мільйон дронів?????? Чи я щось пропустив????
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19.11.2024 15:01 Відповісти
Ето другоє...
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19.11.2024 18:51 Відповісти
Зовсім з глузду з'їхали, ще стільки на дорогах не вкрадено, а їм дрони подавай.
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19.11.2024 15:22 Відповісти
Росіянин, шо ти тут забув?
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19.11.2024 20:01 Відповісти
где ты увидел претензию? не хочешь донатить, не донать, никто не заставляет, не ищи причину не делать этого
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19.11.2024 16:26 Відповісти
Не розумію кацаплячу балачку.
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19.11.2024 16:45 Відповісти
Тупий кацап все щось там незрозуміле хрюкає. Відстав від стада і шукає дорогу, ну це туди 🌵
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19.11.2024 19:40 Відповісти
Троль, давай, шуруй вже на страну, с..у. Притомили
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19.11.2024 20:02 Відповісти
Щось не подобається, то шуруй. Мене не цікавить думка якогось ідіота.
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19.11.2024 21:47 Відповісти
Так, а тебе троля, хіба хтось питає?
Ноги в руки і до Маньки, в мухосраньс..к
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19.11.2024 21:54 Відповісти
Зрозуміло. Чергове безмозке опудало. Йди тусуйся.
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19.11.2024 22:03 Відповісти
Агітацію-пропаганду нікуй тут постити...Донатимо хто скільки зможе...
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19.11.2024 17:08 Відповісти
+
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19.11.2024 17:36 Відповісти
А де мільйон дронів що обіцяв "найвеличніший" добре що в нас є вулантери і небайдужі громадяни.
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19.11.2024 18:36 Відповісти
+1000 🇺🇦🙌
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19.11.2024 18:41 Відповісти
Та в сотні разів збільшили виробництво. Послухайте Умєрова, Шмигаля. В кінці кінців ризикніть здоров'ям подивіться Шмарафон. У нас все в шоколаді, і переможенька за переможенькою. А від сьогодні взагалі у всіх стойняк. По плану Зеленского.
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19.11.2024 18:42 Відповісти
Чому тут не ніколи не було зборів для Мадяра. Він зараз чи не єдиний хто робить міни-дрони. А це те що найкраще зупиняє кацапню. Зараз відкрито збір на 60 мільйонів зібрано на вчора 28...
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19.11.2024 18:43 Відповісти
А зєлє до мільярда баксів трохи мільончиків не вистачає
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19.11.2024 18:49 Відповісти
Ти задонать, про Зелю і без тебе всі знають.
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19.11.2024 20:03 Відповісти
Дронів не вистачає скрізь ! Можливо і
волонтерам , замість постійних зборів , треба ставити питання - чому системи БПЛА не виробляються крвїною в достатній кількості ?
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19.11.2024 19:58 Відповісти
І що?
Ці питання щодня із кожної праски звучать вже майже три роки, щось змінилося?
Нам своє робити..
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19.11.2024 20:04 Відповісти
Просто цікаво, чому державний банк Приватбанк бере комісію за перерахування із приватовської карти на приватовську карту саме Юсупової 1,3відсотки з карти платника і ще 0,2 відсотки з карти волотера Юсупової?
Це якась " потужна і незламна" додаткова комісія саме із Юсупової ?
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19.11.2024 20:11 Відповісти
А з слів президента має бути надлишок.
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19.11.2024 20:38 Відповісти
+
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20.11.2024 06:05 Відповісти
 
 