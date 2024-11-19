РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11954 посетителя онлайн
Новости Фото
3 282 11

Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили украинских военных в госпитале. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили клинический госпиталь, где лечатся раненые украинские военные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент України Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Фредеріксен

Зеленский и Фредериксен пообщались с воинами, которые получили ранения в боях на Курщине, на Купянском и Лиманском направлениях.

Зеленський та Фредеріксен відвідали поранених
Зеленський та Фредеріксен відвідали поранених

Президент отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней.

Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених

Читайте также: Украина заслуживает того, чтобы 2025-й стал годом мира, - Зеленский в Европарламенте


Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених

Зеленский также вручил военным медикам орден княгини Ольги III степени и медали "За военную службу Украине".

Зеленський нагородив медиків
Зеленський нагородив медиків

Читайте также: Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) ранение (3383) Фредериксен Метте (78)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
а хтось і людей рятує клоун ти маськовський.

показать весь комментарий
19.11.2024 21:10
+8
це моїх рук робота.

показать весь комментарий
19.11.2024 21:07
+6
Ох же ж і харя вираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...
показать весь комментарий
19.11.2024 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пиар всегда важен.
показать весь комментарий
19.11.2024 21:05 Ответить
це моїх рук робота.

показать весь комментарий
19.11.2024 21:07 Ответить
І бездіяльності теж
показать весь комментарий
19.11.2024 21:11 Ответить
а хтось і людей рятує клоун ти маськовський.

показать весь комментарий
19.11.2024 21:10 Ответить
Ох же ж і харя вираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...
показать весь комментарий
19.11.2024 21:11 Ответить
Він просто мріє про порцію колумбійської допомоги , а їрмак сказав: "дам після відвідин"
показать весь комментарий
19.11.2024 21:16 Ответить
Як не гидко тиснути руку і фоткатись з тією зеленою жабою
показать весь комментарий
19.11.2024 21:13 Ответить
Вимушені
показать весь комментарий
19.11.2024 21:16 Ответить
Уявляю, як воно бійцям споглядати потужне рило шашличника...
показать весь комментарий
19.11.2024 21:25 Ответить
не вистачае ще пса патрона
показать весь комментарий
19.11.2024 22:19 Ответить
 
 