Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили украинских военных в госпитале. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили клинический госпиталь, где лечатся раненые украинские военные.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский и Фредериксен пообщались с воинами, которые получили ранения в боях на Курщине, на Купянском и Лиманском направлениях.
Президент отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней.
Зеленский также вручил военным медикам орден княгини Ольги III степени и медали "За военную службу Украине".
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харявираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...