Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили украинских военных в госпитале. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили клинический госпиталь, где лечатся раненые украинские военные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Фредериксен пообщались с воинами, которые получили ранения в боях на Курщине, на Купянском и Лиманском направлениях.





Президент отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней.







Читайте также: Украина заслуживает того, чтобы 2025-й стал годом мира, - Зеленский в Европарламенте







Зеленский также вручил военным медикам орден княгини Ольги III степени и медали "За военную службу Украине".





Читайте также: Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?