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Зеленський і прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Фредеріксен

Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Зеленський та Фредеріксен відвідали поранених
Зеленський та Фредеріксен відвідали поранених

Президент відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених

Також читайте: Зеленський у Сумах відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТОрепортаж


Зеленський нагородив поранених
Зеленський нагородив поранених

Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні".

Зеленський нагородив медиків
Зеленський нагородив медиків

Також читайте: Прем’єрка Данії Фредеріксен щодо обміну українських територій на мир: Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую"?

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) нагорода (1260) поранення (2803) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+12
а хтось і людей рятує клоун ти маськовський.

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19.11.2024 21:10
+8
це моїх рук робота.

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19.11.2024 21:07
+6
Ох же ж і харя вираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...
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19.11.2024 21:11
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19.11.2024 21:05 Відповісти
це моїх рук робота.

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19.11.2024 21:07 Відповісти
І бездіяльності теж
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19.11.2024 21:11 Відповісти
а хтось і людей рятує клоун ти маськовський.

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19.11.2024 21:10 Відповісти
Ох же ж і харя вираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...
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19.11.2024 21:11 Відповісти
Він просто мріє про порцію колумбійської допомоги , а їрмак сказав: "дам після відвідин"
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19.11.2024 21:16 Відповісти
Як не гидко тиснути руку і фоткатись з тією зеленою жабою
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19.11.2024 21:13 Відповісти
Вимушені
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19.11.2024 21:16 Відповісти
Уявляю, як воно бійцям споглядати потужне рило шашличника...
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19.11.2024 21:25 Відповісти
не вистачае ще пса патрона
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19.11.2024 22:19 Відповісти
 
 