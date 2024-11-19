Зеленський і прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, на Куп’янському та Лиманському напрямках.





Президент відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.







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Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні".





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