Зеленський і прем’єрка Данії Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Президент відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.
Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні".
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харявираз обличчя у найвеличнішого на першому фото! Особливо, коли розумієш, що поранені стали такими через "травневі шашлики" і низку інших дій (та бездіяльності) цього, прости Господи, Президента! Стільки думок і бажань народилось, коли це побачив, але жодного, за що б не отримав вирок суду...