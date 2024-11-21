Корректировали огонь с аккаунтов своих родственников: СБУ задержала двух агентов РФ на Черниговщине. ФОТО

На Черниговщине разоблачены два агента российской военной разведки РФ, которые готовили обстрелы северных областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурантками оказались две жительницы Прилуцкого района. Российская спецслужба завербовала их дистанционно, когда они искали "быстрый заработок" в Телеграм-каналах. Их основной задачей было находить и передавать координаты Сил обороны в Киевской и Черниговской областях. Для конспирации связи с оккупантами агенты общались с российским куратором через аккаунты членов своих семей", - говорится в сообщении.

Так, предательницы должны были установить вблизи объектов Сил обороны скрытые видеокамеры с записью на флэш-носители.

Также они должны были пытались установить маршруты перемещения и боевые позиции мобильных огневых групп, которые охраняют воздушное пространство на севере Украины.

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Агентов вовремя разоблачила контрразведка СБУ, их задержали до того как они приобрели миникамеры видеонаблюдения. Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на российское ГРУ.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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