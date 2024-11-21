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Новости Фото Война
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Корректировали огонь с аккаунтов своих родственников: СБУ задержала двух агентов РФ на Черниговщине. ФОТО

На Черниговщине разоблачены два агента российской военной разведки РФ, которые готовили обстрелы северных областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурантками оказались две жительницы Прилуцкого района. Российская спецслужба завербовала их дистанционно, когда они искали "быстрый заработок" в Телеграм-каналах. Их основной задачей было находить и передавать координаты Сил обороны в Киевской и Черниговской областях. Для конспирации связи с оккупантами агенты общались с российским куратором через аккаунты членов своих семей", - говорится в сообщении.

Так, предательницы должны были установить вблизи объектов Сил обороны скрытые видеокамеры с записью на флэш-носители.

Также они должны были пытались установить маршруты перемещения и боевые позиции мобильных огневых групп, которые охраняют воздушное пространство на севере Украины.

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Агентов вовремя разоблачила контрразведка СБУ, их задержали до того как они приобрели миникамеры видеонаблюдения. Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на российское ГРУ.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Двох агенток ГРУ затримано на Чернігівщині: допомагали РФ готувати обстріли
Двох агенток ГРУ затримано на Чернігівщині: допомагали РФ готувати обстріли

Автор: 

СБУ (19901) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+11
Ні, краще вірьовку з милом і на гілляку!
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21.11.2024 10:19
+8
Так робила воююча Велика Британія ! А в Україні таких мразот захищають мірзенні судді з прокурорами ,( отримуючи мільонні зарплати з бюджету ШМИГАЛЯ ) а гниють Герої в тюрмах ! З першого дня ПРІШЕСТВІЯ зе, почав охоту на патріотів - РІФМАСТЕР , генерал Марченко, генерал Павловський, генерал Кривонос, Полковик Червінський , Дудін , Малахов ……
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21.11.2024 10:26
+7
на гіляку запроданок !!!
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21.11.2024 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Ліпше у повії пішли і заробіток більше, та і більш безпечно
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21.11.2024 10:16 Ответить
Ні, краще вірьовку з милом і на гілляку!
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21.11.2024 10:19 Ответить
Може запіномонтажити більдюґ?
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21.11.2024 10:28 Ответить
Можна й так... Але ж ми не звірі
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21.11.2024 10:39 Ответить
"Вірьовка", це шо таке? Мотузка? Нік начебто український, а висловлюєтеся якось дивно.
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21.11.2024 10:34 Ответить
Моє дитинство пройшло на Полтавщині. Там кажуть вірьовка. А як на рахунок (Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки)?
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21.11.2024 10:37 Ответить
Та йому все одно, головне помилки перевірити і розбрат внести
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21.11.2024 12:02 Ответить
Я тут "розбрат" несу вже з 19-го року. А вас сюди нещодавно пуйло прислало чистити ряди диванних захисників Держави?
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21.11.2024 15:52 Ответить
Кажете, на Полтавщині... загляньте у словник; там побачите, як говорять українці.
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21.11.2024 15:49 Ответить
Те6пер суки колоборанські і здохнете в тюрязі і будете прокляті своїми земляками.
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21.11.2024 10:21 Ответить
Якось дивно..попереднім, але чоловікам, взагалі маленьки строки подавали..

Неподобство, треба переглядати й чувакам теж пожиттєві вліпити..
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21.11.2024 10:25 Ответить
Так робила воююча Велика Британія ! А в Україні таких мразот захищають мірзенні судді з прокурорами ,( отримуючи мільонні зарплати з бюджету ШМИГАЛЯ ) а гниють Герої в тюрмах ! З першого дня ПРІШЕСТВІЯ зе, почав охоту на патріотів - РІФМАСТЕР , генерал Марченко, генерал Павловський, генерал Кривонос, Полковик Червінський , Дудін , Малахов ……
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21.11.2024 10:26 Ответить
на гіляку запроданок !!!
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21.11.2024 10:31 Ответить
"Коригували вогонь з акаунтів своїх родичів"

Джерело:

*
Ці потвори не тільки зраджували Україну, а ще і підставляли своїх родичів.
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21.11.2024 10:35 Ответить
Сама ж сказала-потвори, так яка їм різниця, може вони бажали від родичів позбавитися
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21.11.2024 12:04 Ответить
та вбивайте вже цих підарасок та підарів. Або віддавайте на розсуд мешканців міст в яких вони "корегують" !!
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21.11.2024 10:41 Ответить
С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ Я НАДЕЮСЬ !)
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21.11.2024 10:53 Ответить
Коли вже змінять законодавство? Скільки можна! Це терористи, їм повинно світити довічне, а не типу підписка про невиїзд!
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21.11.2024 11:05 Ответить
Чому курви живі ???!!!
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21.11.2024 11:05 Ответить
якби прилюдно страчували, бажаючих отримати "швидкий заробіток" (с) значно б зменшилося. Війна іде, може це ще хтось не усвідомлює?
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21.11.2024 11:13 Ответить
Під час дії воєнного стану треба за держзраду давати смертну з конфіскацією. А також, розкрадання держбюджету та шахрайства зі зборами на армію - дорівнювати до держзради.
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21.11.2024 12:16 Ответить
Згоден з Вами, пані Марина, на всі 100%!
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21.11.2024 15:28 Ответить
Заперти сук в їхніх хатах і відправити кураторам координати
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21.11.2024 12:13 Ответить
А якщо багатоповерхівки? Да й 100% влучання не буде..
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21.11.2024 12:17 Ответить
Ну тоді в лісі до деревини прив'язати і так само дати координати, а потім ще й підняти кіпиш на весь світ, що кацапи в лісі вбили мирних грибників
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21.11.2024 12:32 Ответить
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ!!!
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21.11.2024 14:04 Ответить
 
 