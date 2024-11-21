Коригували вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала двох агенток РФ на Чернігівщині. ФОТО

На Чернігівщині викрито двох агенток російської воєнної розвідки РФ, які готували обстріли північних областей України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Фігурантками виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток" у Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях. Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Так, зрадниці мали встановити поблизу об'єктів Сил оборони приховані відеокамери із записом на флешносії.

Також вони мали намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

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Агенток вчасно викрила контррозвідка СБУ, їх затримали до того як вони придбали мінікамери відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське ГРУ.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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