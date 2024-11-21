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Новини Фото Війна
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Коригували вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала двох агенток РФ на Чернігівщині. ФОТО

На Чернігівщині викрито двох агенток російської воєнної розвідки РФ, які готували обстріли північних областей України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Фігурантками виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток" у Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях. Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Так, зрадниці мали встановити поблизу об'єктів Сил оборони приховані відеокамери із записом на флешносії.

Також вони мали намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Читайте: Російського актора-путініста Машкова, який закликав до захоплення України, заочно засуджено до 10 років ув’язнення, - СБУ

Агенток вчасно викрила контррозвідка СБУ, їх затримали до того як вони придбали мінікамери відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське ГРУ.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Переплатили 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків: Викрито посадовців ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двох агенток ГРУ затримано на Чернігівщині: допомагали РФ готувати обстріли
Двох агенток ГРУ затримано на Чернігівщині: допомагали РФ готувати обстріли

Автор: 

СБУ (12812) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+11
Ні, краще вірьовку з милом і на гілляку!
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21.11.2024 10:19
+8
Так робила воююча Велика Британія ! А в Україні таких мразот захищають мірзенні судді з прокурорами ,( отримуючи мільонні зарплати з бюджету ШМИГАЛЯ ) а гниють Герої в тюрмах ! З першого дня ПРІШЕСТВІЯ зе, почав охоту на патріотів - РІФМАСТЕР , генерал Марченко, генерал Павловський, генерал Кривонос, Полковик Червінський , Дудін , Малахов ……
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21.11.2024 10:26
+7
на гіляку запроданок !!!
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21.11.2024 10:31
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Ліпше у повії пішли і заробіток більше, та і більш безпечно
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21.11.2024 10:16 Відповісти
Ні, краще вірьовку з милом і на гілляку!
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21.11.2024 10:19 Відповісти
Може запіномонтажити більдюґ?
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21.11.2024 10:28 Відповісти
Можна й так... Але ж ми не звірі
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21.11.2024 10:39 Відповісти
"Вірьовка", це шо таке? Мотузка? Нік начебто український, а висловлюєтеся якось дивно.
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21.11.2024 10:34 Відповісти
Моє дитинство пройшло на Полтавщині. Там кажуть вірьовка. А як на рахунок (Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки)?
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21.11.2024 10:37 Відповісти
Та йому все одно, головне помилки перевірити і розбрат внести
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21.11.2024 12:02 Відповісти
Я тут "розбрат" несу вже з 19-го року. А вас сюди нещодавно пуйло прислало чистити ряди диванних захисників Держави?
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21.11.2024 15:52 Відповісти
Кажете, на Полтавщині... загляньте у словник; там побачите, як говорять українці.
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21.11.2024 15:49 Відповісти
Те6пер суки колоборанські і здохнете в тюрязі і будете прокляті своїми земляками.
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21.11.2024 10:21 Відповісти
Якось дивно..попереднім, але чоловікам, взагалі маленьки строки подавали..

Неподобство, треба переглядати й чувакам теж пожиттєві вліпити..
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21.11.2024 10:25 Відповісти
Так робила воююча Велика Британія ! А в Україні таких мразот захищають мірзенні судді з прокурорами ,( отримуючи мільонні зарплати з бюджету ШМИГАЛЯ ) а гниють Герої в тюрмах ! З першого дня ПРІШЕСТВІЯ зе, почав охоту на патріотів - РІФМАСТЕР , генерал Марченко, генерал Павловський, генерал Кривонос, Полковик Червінський , Дудін , Малахов ……
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21.11.2024 10:26 Відповісти
на гіляку запроданок !!!
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21.11.2024 10:31 Відповісти
"Коригували вогонь з акаунтів своїх родичів"

Джерело:

*
Ці потвори не тільки зраджували Україну, а ще і підставляли своїх родичів.
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21.11.2024 10:35 Відповісти
Сама ж сказала-потвори, так яка їм різниця, може вони бажали від родичів позбавитися
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21.11.2024 12:04 Відповісти
та вбивайте вже цих підарасок та підарів. Або віддавайте на розсуд мешканців міст в яких вони "корегують" !!
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21.11.2024 10:41 Відповісти
С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ Я НАДЕЮСЬ !)
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21.11.2024 10:53 Відповісти
Коли вже змінять законодавство? Скільки можна! Це терористи, їм повинно світити довічне, а не типу підписка про невиїзд!
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21.11.2024 11:05 Відповісти
Чому курви живі ???!!!
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21.11.2024 11:05 Відповісти
якби прилюдно страчували, бажаючих отримати "швидкий заробіток" (с) значно б зменшилося. Війна іде, може це ще хтось не усвідомлює?
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21.11.2024 11:13 Відповісти
Під час дії воєнного стану треба за держзраду давати смертну з конфіскацією. А також, розкрадання держбюджету та шахрайства зі зборами на армію - дорівнювати до держзради.
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21.11.2024 12:16 Відповісти
Згоден з Вами, пані Марина, на всі 100%!
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21.11.2024 15:28 Відповісти
Заперти сук в їхніх хатах і відправити кураторам координати
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21.11.2024 12:13 Відповісти
А якщо багатоповерхівки? Да й 100% влучання не буде..
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21.11.2024 12:17 Відповісти
Ну тоді в лісі до деревини прив'язати і так само дати координати, а потім ще й підняти кіпиш на весь світ, що кацапи в лісі вбили мирних грибників
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21.11.2024 12:32 Відповісти
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ!!!
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21.11.2024 14:04 Відповісти
 
 