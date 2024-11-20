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Переплатили 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків: Викрито посадовців ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та НАБУ викрили двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ на корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн. Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника. Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією" ,- йдеться в повідомленні.

Так, вони створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з "потрібною" компанією.

В СБУ зазначили, що отриманий "прибуток" вони вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Також у Службі безпеки зазначили, що викриття посадовців відбулося за сприяння міністра оборони Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Сирського.

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Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн
Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн
Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн

Автор: 

СБУ (12812) Сирський Олександр (611) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+13
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20.11.2024 17:34
+10
Давно такого не було - і от знову.....
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20.11.2024 17:22
+7
ну коли ще можна вкрасти у власної держави, як не під час війни...
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20.11.2024 17:25
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Давно такого не було - і от знову.....
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20.11.2024 17:22 Відповісти
ну коли ще можна вкрасти у власної держави, як не під час війни...
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20.11.2024 17:25 Відповісти
А от мені цікаво: Де можна було закупити запчастини до "радянських" літаків? Клінстрони-2.0?
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20.11.2024 17:25 Відповісти
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20.11.2024 17:36 Відповісти
Ніякі це не посадовці ЗСУ - це Боневтік, бо вся влада сьогодні в його руках.
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20.11.2024 17:27 Відповісти
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20.11.2024 17:34 Відповісти
вони гірші-бо гниди...
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20.11.2024 18:45 Відповісти
Свинарчуки відчувають себе лохами...
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20.11.2024 17:40 Відповісти
Я категорично проти ЄДНАННЯ з оцими злочинцями ! Тому пункт перший з плану Стійкості нехай негайно викреслять. І з зєлєнскім єднатись теж не маю бажання ! А з дЄрмаком, чи Татаровим, то врятуй Боже від злочину.
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20.11.2024 17:51 Відповісти
і Ви не один!
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20.11.2024 18:10 Відповісти
А чому такі статті?? Треба держзраду паяти всім причесним.
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20.11.2024 18:01 Відповісти
ну ******, ну мрази!!!!! тут по 100 грн кидаю на разные сборы, а эти гниды кидают себе на карман! закопать живьем!
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20.11.2024 18:19 Відповісти
Щоб не сталося так, що під виглядом розслідування ДБР не допомагало кацапні ловити на Расеї нашу агентуру, як сталося із Свинарчуками і клістронами!
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20.11.2024 19:01 Відповісти
Про 1000 000 000 доларів що "заплатили" буцімто наші керівники укроборонпрома за кордон "виробникам" зброї в лютому 2022 року після початку наступу російської армії вже забули. Усе пішло на купівлю маєтків за кордоном.
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20.11.2024 20:09 Відповісти
Очень коварный зеленый зверь проник в ряды честных людей, он просто выкашивает....У этого зверя нет ни рук , ни ног- он есть зеленая бумажная капуста.Перед этим зверем устоять и противостоять очень трудно, ноги сами идут капусте в пасть,а руки дрожат в экстазе!Очень страшно!SOS!
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20.11.2024 20:42 Відповісти
Не треба ось цієї показухи, загрожує 6 років.Треба розстрілювати.
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20.11.2024 20:53 Відповісти
 
 