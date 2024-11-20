Переплатили 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків: Викрито посадовців ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та НАБУ викрили двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ на корупції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн. Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника. Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією" ,- йдеться в повідомленні.
Так, вони створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з "потрібною" компанією.
В СБУ зазначили, що отриманий "прибуток" вони вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.
Також у Службі безпеки зазначили, що викриття посадовців відбулося за сприяння міністра оборони Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Сирського.
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