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Переплатили 27 млн ​​грн на закупки запчастей к боевым самолетам: Разоблачены должностные лица ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и НАБУ разоблачили двух должностных лиц Командования Сил логистики ВСУ на коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн грн. Как установило расследование, чиновники Минобороны закупали запчасти по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника. Для ее победы в тендере фигуранты привлекли еще несколько аффилированных коммерческих структур, в том числе с иностранной регистрацией", - говорится в сообщении.

Итак, они создали видимость конкурентной борьбы, под видом которой обеспечили контракт с "нужной" компанией.

В СБУ отметили, что полученную "прибыль" они вывели в тень через сеть подконтрольных фирм.

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В данное время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Также в Службе безопасности отметили, что разоблачение должностных лиц произошло при содействии министра обороны Умерова и главнокомандующего ВСУ Сырского.

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Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн
Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн
Посадовців ЗСУ викрили на корупції у 27 млн грн

Автор: 

СБУ (19901) Александр Сырский (589) Умеров Рустем (530)


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Топ комментарии
+13
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20.11.2024 17:34
+10
Давно такого не було - і от знову.....
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20.11.2024 17:22
+7
ну коли ще можна вкрасти у власної держави, як не під час війни...
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20.11.2024 17:25
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Давно такого не було - і от знову.....
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20.11.2024 17:22 Ответить
ну коли ще можна вкрасти у власної держави, як не під час війни...
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20.11.2024 17:25 Ответить
А от мені цікаво: Де можна було закупити запчастини до "радянських" літаків? Клінстрони-2.0?
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20.11.2024 17:25 Ответить
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20.11.2024 17:36 Ответить
Ніякі це не посадовці ЗСУ - це Боневтік, бо вся влада сьогодні в його руках.
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20.11.2024 17:27 Ответить
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20.11.2024 17:34 Ответить
вони гірші-бо гниди...
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20.11.2024 18:45 Ответить
Свинарчуки відчувають себе лохами...
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20.11.2024 17:40 Ответить
Я категорично проти ЄДНАННЯ з оцими злочинцями ! Тому пункт перший з плану Стійкості нехай негайно викреслять. І з зєлєнскім єднатись теж не маю бажання ! А з дЄрмаком, чи Татаровим, то врятуй Боже від злочину.
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20.11.2024 17:51 Ответить
і Ви не один!
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20.11.2024 18:10 Ответить
А чому такі статті?? Треба держзраду паяти всім причесним.
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20.11.2024 18:01 Ответить
ну ******, ну мрази!!!!! тут по 100 грн кидаю на разные сборы, а эти гниды кидают себе на карман! закопать живьем!
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20.11.2024 18:19 Ответить
Щоб не сталося так, що під виглядом розслідування ДБР не допомагало кацапні ловити на Расеї нашу агентуру, як сталося із Свинарчуками і клістронами!
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20.11.2024 19:01 Ответить
Про 1000 000 000 доларів що "заплатили" буцімто наші керівники укроборонпрома за кордон "виробникам" зброї в лютому 2022 року після початку наступу російської армії вже забули. Усе пішло на купівлю маєтків за кордоном.
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20.11.2024 20:09 Ответить
Очень коварный зеленый зверь проник в ряды честных людей, он просто выкашивает....У этого зверя нет ни рук , ни ног- он есть зеленая бумажная капуста.Перед этим зверем устоять и противостоять очень трудно, ноги сами идут капусте в пасть,а руки дрожат в экстазе!Очень страшно!SOS!
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20.11.2024 20:42 Ответить
Не треба ось цієї показухи, загрожує 6 років.Треба розстрілювати.
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20.11.2024 20:53 Ответить
 
 