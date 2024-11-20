Переплатили 27 млн ​​грн на закупки запчастей к боевым самолетам: Разоблачены должностные лица ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и НАБУ разоблачили двух должностных лиц Командования Сил логистики ВСУ на коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн грн. Как установило расследование, чиновники Минобороны закупали запчасти по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника. Для ее победы в тендере фигуранты привлекли еще несколько аффилированных коммерческих структур, в том числе с иностранной регистрацией", - говорится в сообщении.

Итак, они создали видимость конкурентной борьбы, под видом которой обеспечили контракт с "нужной" компанией.

В СБУ отметили, что полученную "прибыль" они вывели в тень через сеть подконтрольных фирм.

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В данное время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Также в Службе безопасности отметили, что разоблачение должностных лиц произошло при содействии министра обороны Умерова и главнокомандующего ВСУ Сырского.

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