РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7210 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
333 0

14 раз за день оккупанты атаковали Никопольщину: били из артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 27 ноября российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области 14 раз. Враг целился по населенным пунктам дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпас с БпЛА и бил из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего обстрелам подверглась Марганецкая громада. Там повреждены 2 частных дома и столько же машин. Разбито также служебное авто спасателей.

Смотрите также: Войска РФ ударили дроном по Никополю: 2 человека ранены, есть повреждения. ФОТО

Обстріли Нікопольщини 27 листопада

Кроме того, громко было в Никополе, Мировской и Покровской громадах. Отмечается, что обследование этих территорий продолжается, последствия уточняются.

Также сообщается, что везде обошлось без пострадавших.

Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада

Автор: 

обстрел (27036) Никополь (1012) Днепропетровская область (3927) Никопольский район (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 