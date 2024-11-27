14 раз за день оккупанты атаковали Никопольщину: били из артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 27 ноября российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области 14 раз. Враг целился по населенным пунктам дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпас с БпЛА и бил из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что больше всего обстрелам подверглась Марганецкая громада. Там повреждены 2 частных дома и столько же машин. Разбито также служебное авто спасателей.
Кроме того, громко было в Никополе, Мировской и Покровской громадах. Отмечается, что обследование этих территорий продолжается, последствия уточняются.
Также сообщается, что везде обошлось без пострадавших.
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