14 раз за день оккупанты атаковали Никопольщину: били из артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 27 ноября российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области 14 раз. Враг целился по населенным пунктам дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпас с БпЛА и бил из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего обстрелам подверглась Марганецкая громада. Там повреждены 2 частных дома и столько же машин. Разбито также служебное авто спасателей.

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Кроме того, громко было в Никополе, Мировской и Покровской громадах. Отмечается, что обследование этих территорий продолжается, последствия уточняются.



Также сообщается, что везде обошлось без пострадавших.







