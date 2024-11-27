14 разів за день окупанти атакували Нікопольщину: били з артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас. ФОТОрепортаж
Протягом дня 27 листопада російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області 14 разів. Ворог цілив населених пунктах дронами-камікадзе, скидав боєприпас з БпЛА та бив з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше обстрілів зазнала Марганецька громада. Там пошкоджено 2 приватні будинки та стільки ж машин. Потрощило також службове авто надзвичайників.
Крім того, гучно було у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Зазначається, що обстеження цих територій триває, наслідки уточнюються.
Також повідомляється, щовсюди минулося без постраждалих.
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