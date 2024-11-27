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Новини Фото Агресія Росії проти України
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14 разів за день окупанти атакували Нікопольщину: били з артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас. ФОТОрепортаж

Протягом дня 27 листопада російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області 14 разів. Ворог цілив населених пунктах дронами-камікадзе, скидав боєприпас з БпЛА та бив з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше обстрілів зазнала Марганецька громада. Там пошкоджено 2 приватні будинки та стільки ж машин. Потрощило також службове авто надзвичайників.

Також дивіться: Війська РФ ударили дроном по Нікополю: 2 людини поранено, є пошкодження. ФОТО

Обстріли Нікопольщини 27 листопада

Крім того, гучно було у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Зазначається, що обстеження цих територій триває, наслідки уточнюються.

Також повідомляється, щовсюди минулося без постраждалих.

Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада
Обстріли Нікопольщини 27 листопада

Автор: 

обстріл (28171) Нікополь (1169) Дніпропетровська область (3602) Нікопольський район (163)


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