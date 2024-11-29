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Стабильность "русского мира", кремлевский фотограф, белорусская версия "Орешника". Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ

фотожаба

Стабильность "русского мира"

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6915) путин владимир (31214) фотожаба (14334) Захарова Мария (373) Кобахидзе Ираклий (24)


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Зелений на смарагдовий
Жовтий на бурштиновий
Червоний на рубіновий
- і все буде по-багатому
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29.11.2024 12:40 Ответить
третя і четверта фотожаба супер!
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29.11.2024 12:57 Ответить
А харчуватись - збалансовано!
Слушна порада! Тільки треба розуміти про що вона.
Від мараХфону вже не тільки разлад,а й гемор в мізках!
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29.11.2024 13:51 Ответить
Дві зелені фотожаби
на зелених жаб
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29.11.2024 14:35 Ответить
цензор, а можеш під кожним фото зробити можливіть уподобайки?
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29.11.2024 23:30 Ответить
а в чому прикол зі світлофорами? що за новина є причиною?
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29.11.2024 23:31 Ответить
Я сама новости не видела, но говорят что планируют поменять все нынешние светофоры на европейские светофоры
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30.11.2024 14:11 Ответить
ясно. але стьоб скоріш у тому, що це як раз зараз найдеобхідніша річ - не чекає до кінця війни, оборот бабла і дерибану фореве.
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01.12.2024 11:34 Ответить
 
 