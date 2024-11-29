Стабильность "русского мира", кремлевский фотограф, белорусская версия "Орешника". Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ
Стабильность "русского мира"
До встречи в Ростове...
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тбилиси начались митинги после отказа властей от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. ФОТОрепортаж
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Ситуация следующая...
Читайте на "Цензор.НЕТ": На новых украинских светофорах изменится один цвет. Старые менять не будут (обновлено)
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...и потерянную зп компенсирует
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"Ядерный" шантаж
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Жовтий на бурштиновий
Червоний на рубіновий
- і все буде по-багатому
Слушна порада! Тільки треба розуміти про що вона.
Від мараХфону вже не тільки разлад,а й гемор в мізках!
на зелених жаб