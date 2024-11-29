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Активистам в Казахстане, выступившим против приезда Путина, присудили штрафы. ФОТО

Трех активистов в Казахстане, которые провели акцию протеста в день приезда российского диктатора Путина в Астану, признали виновными в "мелком хулиганстве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Так, Марата Жанузакова, Бауржана Балташева и Уалихана Негметова приговорили к выплате штрафа в сумме 20 месячных расчетных показателей.

Штраф был снижен на 30% "с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств". Каждый из активистов должен выплатить почти 52 тысячи тенге (около $101).

В сети была обнародована фотография, на которой Балташев и Негметов стоят с флагами, а Жанузаков держит лист бумаги с надписью: "Ваше превосходительство, пошел на хрен из Казахстана!". Полиция признала "нецензурным выражением" слово "хрен".

Активістам у Казахстані, які виступили проти приїзду Путіна, присудили штрафи

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Жанузаков ранее заявил, что активисты "только стояли возле дома и держали флаги Казахстана и Украины, ничего не говорили".

В полиции активистов продержали с 21 до 3 часов ночи.

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Визит Путина в Казахстан

28 ноября кремлевский диктатор заявил, что РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Автор: 

Казахстан (781) путин владимир (31214)


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На весь Казахстан лише три нормальних діда знайшлось? Всі інші чекають срускій мір?
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29.11.2024 13:05 Ответить
"Поліція визнала "нецензурним висловом" слово "хрен"."
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А я подумав що "***********" це те що було написано "ваше прєвосходітєльство", а не *****
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29.11.2024 13:08 Ответить
в Казахстані дуже багато людей, які підтримують Україну. І це правда. Подивіться на ютубі у програмах Антизомбі та Гражданская оборона, там в коментах половина дописувачі казахи, вболівають за Україну. Окрім цього з Казахстану йде дуже багато гуманітарної допомоги з самого початку вторгнення!! Не слід казати про "лише три діда". Чого не вийшли? Це питання. Але позиція самого казахського президента якась не зрозуміла. Скоріш за все намагається і рибку з'їсти і на стільці посидіти. Але то даремно, бо у всіх пропагандонських студіях рашки вже активно і давно погрожують казахам "помстою" та своїм рюзькім ділдо.
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29.11.2024 13:38 Ответить
молодці
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29.11.2024 14:27 Ответить
Сміливі ,справжні чоловіки . Подяка казахам за підтримку !
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29.11.2024 17:24 Ответить
 
 