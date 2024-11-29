Активистам в Казахстане, выступившим против приезда Путина, присудили штрафы. ФОТО

Трех активистов в Казахстане, которые провели акцию протеста в день приезда российского диктатора Путина в Астану, признали виновными в "мелком хулиганстве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Так, Марата Жанузакова, Бауржана Балташева и Уалихана Негметова приговорили к выплате штрафа в сумме 20 месячных расчетных показателей.

Штраф был снижен на 30% "с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств". Каждый из активистов должен выплатить почти 52 тысячи тенге (около $101).

В сети была обнародована фотография, на которой Балташев и Негметов стоят с флагами, а Жанузаков держит лист бумаги с надписью: "Ваше превосходительство, пошел на хрен из Казахстана!". Полиция признала "нецензурным выражением" слово "хрен".

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Жанузаков ранее заявил, что активисты "только стояли возле дома и держали флаги Казахстана и Украины, ничего не говорили".

В полиции активистов продержали с 21 до 3 часов ночи.

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