На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека: перед этим они распивали алкоголь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Малый Березный Ужгородского района Закарпатья в результате взрыва гранаты в частном доме погибли три человека. 14-летний мальчик остался сиротой.

Об этом сообщает полиция в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 22:40 в полицию позвонил 14-летний парень, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

"В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки. В результате проведения первоочередных мер полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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Все трое человек, которые находились в комнате, погибли.

Полицейские также обнаружили в доме еще три гранаты. Их изъяли.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов.

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