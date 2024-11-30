На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека: перед этим они распивали алкоголь. ФОТОРЕПОРТАЖ
В селе Малый Березный Ужгородского района Закарпатья в результате взрыва гранаты в частном доме погибли три человека. 14-летний мальчик остался сиротой.
Об этом сообщает полиция в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что около 22:40 в полицию позвонил 14-летний парень, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.
"В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки. В результате проведения первоочередных мер полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Все трое человек, которые находились в комнате, погибли.
Полицейские также обнаружили в доме еще три гранаты. Их изъяли.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов.
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-Де батько хлопця?
- Хто приніс додому гранати?
я прочитав "Дарвін стежить за яічниками"
А де ж інші тела були, що він не побачив?
Ну, хотя бы потому, что никакие приключения не начинаются словами: "Тут мы как-то с мужиками ели салат..."