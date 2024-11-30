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На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека: перед этим они распивали алкоголь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Малый Березный Ужгородского района Закарпатья в результате взрыва гранаты в частном доме погибли три человека. 14-летний мальчик остался сиротой.

Об этом сообщает полиция в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 22:40 в полицию позвонил 14-летний парень, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

"В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки. В результате проведения первоочередных мер полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей

Все трое человек, которые находились в комнате, погибли.

Полицейские также обнаружили в доме еще три гранаты. Их изъяли.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов.

Также читайте: На Черниговщине три человека травмировались вследствие взрыва гранаты в доме

Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей

Автор: 

граната (997) Нацполиция (16427) Закарпатская область (2581) Малый Березный (1)


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Топ комментарии
+11
Дитину шкода(
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30.11.2024 12:45
+9
Два питання:
-Де батько хлопця?
- Хто приніс додому гранати?
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30.11.2024 12:49
+7
Дарвін стежить за п'яничками.
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30.11.2024 12:50
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Для чого в помешкані гранати?
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30.11.2024 12:44 Ответить
Два питання:
-Де батько хлопця?
- Хто приніс додому гранати?
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30.11.2024 12:49 Ответить
Знову сметуни тренуються змітати владу.
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30.11.2024 12:44 Ответить
Дитину шкода(
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30.11.2024 12:45 Ответить
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30.11.2024 12:46 Ответить
Дарвін стежить за п'яничками.
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30.11.2024 12:50 Ответить
містер фройд регоче
я прочитав "Дарвін стежить за яічниками"
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30.11.2024 19:41 Ответить
"...що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся..." Джерело: https://censor.net/ua/p3522709

А де ж інші тела були, що він не побачив?
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30.11.2024 12:53 Ответить
ох уж той західний фронт.... потєрі за потєрями
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30.11.2024 13:17 Ответить
"На західному фронту без змін".
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30.11.2024 15:06 Ответить
Ну й сімейка. Треба було й хлопця перевірити на алкоголь.

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30.11.2024 13:17 Ответить
Пляшка на трьох, граната на трьох.
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30.11.2024 13:21 Ответить
роми гроші ділили
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30.11.2024 13:25 Ответить
- ось цю ********* каблучку я забираю, а з тією залізякою, куди вона застроєна - робіть що хочете
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30.11.2024 14:10 Ответить
Напевно невістка.
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30.11.2024 13:36 Ответить
Якщо у мужиків по п'яні, то тягне на подвиги - морди бити і таке інше, то у баб частіше виникає суціідальне - «не для того мама таку квіточку ростила», з усіма наслідками, що з цього випливають...
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30.11.2024 14:09 Ответить
Тварина,а не матір...Істота...
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30.11.2024 16:40 Ответить
Ради чего употреблять алкоголь?
Ну, хотя бы потому, что никакие приключения не начинаются словами: "Тут мы как-то с мужиками ели салат..."
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30.11.2024 19:11 Ответить
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30.11.2024 19:42 Ответить
 
 