На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинули троє людей: перед цим вони розпивали алкоголь. ФОТОрепортаж

У селі Малий Березний Ужгородського району Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. 14-річний хлопчик залишився сиротою.

Про це повідомляє поліція в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 22:40 до поліції зателефонував 14-річний хлопець, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

"У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. У результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух", - йдеться у повідомленні.

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Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

Поліцейські також виявили у будинку прихованими ще три гранати. Їх вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України. Також правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

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