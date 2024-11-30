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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинули троє людей: перед цим вони розпивали алкоголь. ФОТОрепортаж

У селі Малий Березний Ужгородського району Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. 14-річний хлопчик залишився сиротою.

Про це повідомляє поліція в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 22:40 до поліції зателефонував 14-річний хлопець, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

"У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. У результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини. ФОТО 

Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей

Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

Поліцейські також виявили у будинку прихованими ще три гранати. Їх вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України. Також правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

Читайте також: На Чернігівщині троє людей травмувалися внаслідок підриву гранати в будинку 

Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей
Вибух гранати у будинку на Закарпатті: загинули троє людей

Автор: 

граната (788) Нацполіція (15161) Закарпатська область (2047) Малий Березний (1)


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Топ коментарі
+11
Дитину шкода(
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30.11.2024 12:45
+9
Два питання:
-Де батько хлопця?
- Хто приніс додому гранати?
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30.11.2024 12:49
+7
Дарвін стежить за п'яничками.
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30.11.2024 12:50
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Для чого в помешкані гранати?
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30.11.2024 12:44 Відповісти
Два питання:
-Де батько хлопця?
- Хто приніс додому гранати?
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30.11.2024 12:49 Відповісти
Знову сметуни тренуються змітати владу.
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30.11.2024 12:44 Відповісти
Дитину шкода(
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30.11.2024 12:45 Відповісти
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30.11.2024 12:46 Відповісти
Дарвін стежить за п'яничками.
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30.11.2024 12:50 Відповісти
містер фройд регоче
я прочитав "Дарвін стежить за яічниками"
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30.11.2024 19:41 Відповісти
"...що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся..." Джерело: https://censor.net/ua/p3522709

А де ж інші тела були, що він не побачив?
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30.11.2024 12:53 Відповісти
ох уж той західний фронт.... потєрі за потєрями
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30.11.2024 13:17 Відповісти
"На західному фронту без змін".
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30.11.2024 15:06 Відповісти
Ну й сімейка. Треба було й хлопця перевірити на алкоголь.

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30.11.2024 13:17 Відповісти
Пляшка на трьох, граната на трьох.
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30.11.2024 13:21 Відповісти
роми гроші ділили
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30.11.2024 13:25 Відповісти
- ось цю ********* каблучку я забираю, а з тією залізякою, куди вона застроєна - робіть що хочете
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30.11.2024 14:10 Відповісти
Напевно невістка.
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30.11.2024 13:36 Відповісти
Якщо у мужиків по п'яні, то тягне на подвиги - морди бити і таке інше, то у баб частіше виникає суціідальне - «не для того мама таку квіточку ростила», з усіма наслідками, що з цього випливають...
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30.11.2024 14:09 Відповісти
Тварина,а не матір...Істота...
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30.11.2024 16:40 Відповісти
Ради чего употреблять алкоголь?
Ну, хотя бы потому, что никакие приключения не начинаются словами: "Тут мы как-то с мужиками ели салат..."
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30.11.2024 19:11 Відповісти
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30.11.2024 19:42 Відповісти
 
 