Задержана вражеская агент, которая навела ракеты на Чернигов и пыталась установить "видеоловушки", - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки, которая действовала на Черниговщине. По материалам дела, злоумышленница корректировала воздушные атаки РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установила военная контрразведка?
Как установила военная контрразведка СБУ, именно по наводке фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по областному центру двумя авиационными ракетами Х-59.
Вражеским агентом оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.
По имеющимся данным, для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба определила ей задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей.
С помощью замаскированной "видеоловушки" рашисты хотели отследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.
Задержание предательницы
Впрочем, военная контрразведка СБУ предотвратила это и задержала предательницу вблизи ее дома в Чернигове. У нее изъяты устройства видеофиксации и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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себе винною ,
адже вона є вбивцею українців 😡