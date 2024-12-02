Задержана вражеская агент, которая навела ракеты на Чернигов и пыталась установить "видеоловушки", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки, которая действовала на Черниговщине. По материалам дела, злоумышленница корректировала воздушные атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установила военная контрразведка?

Как установила военная контрразведка СБУ, именно по наводке фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по областному центру двумя авиационными ракетами Х-59.

Вражеским агентом оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.

По имеющимся данным, для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба определила ей задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей.

С помощью замаскированной "видеоловушки" рашисты хотели отследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.

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Задержание предательницы

Впрочем, военная контрразведка СБУ предотвратила это и задержала предательницу вблизи ее дома в Чернигове. У нее изъяты устройства видеофиксации и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.