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Задержана вражеская агент, которая навела ракеты на Чернигов и пыталась установить "видеоловушки", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки, которая действовала на Черниговщине. По материалам дела, злоумышленница корректировала воздушные атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установила военная контрразведка?

Как установила военная контрразведка СБУ, именно по наводке фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по областному центру двумя авиационными ракетами Х-59.

Вражеским агентом оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.

По имеющимся данным, для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба определила ей задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей.

С помощью замаскированной "видеоловушки" рашисты хотели отследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.

зрадниця з Чернігова

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Задержание предательницы

Впрочем, военная контрразведка СБУ предотвратила это и задержала предательницу вблизи ее дома в Чернигове. У нее изъяты устройства видеофиксации и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19886) Чернигов (884) шпионаж (1385)


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Топ комментарии
+14
На кіл відьму.
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02.12.2024 13:39
+13
Вони як гриби після дощу - потрібно знищувати - бо зрадники знищать нас
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02.12.2024 13:38
+13
Хочаб, з десяток таких ВБИВЦЬТЕРРОРИСТІВ ,по стінці розмазати» при попытке к бегству» , потенційні гниди призадумальсь би
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02.12.2024 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Вони як гриби після дощу - потрібно знищувати - бо зрадники знищать нас
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02.12.2024 13:38 Ответить
На кіл відьму.
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02.12.2024 13:39 Ответить
100пудово!
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02.12.2024 14:17 Ответить
Хочаб, з десяток таких ВБИВЦЬТЕРРОРИСТІВ ,по стінці розмазати» при попытке к бегству» , потенційні гниди призадумальсь би
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02.12.2024 13:51 Ответить
Теща моя (царствіє небесне) згадувала, що німці у Харкові, коли викрили підпільний обком, повісили затриманих на Сумський навпроти саду Шевченка. Так і висіли вони пару тижнів. Більше про партизан у Харкові ніхто не чув. Може з цими навідниками щось таке робити??
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02.12.2024 13:53 Ответить
Розумію німців, нас не розумію!)
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02.12.2024 13:57 Ответить
Гітлірівців "зрозуміло", але ж воно - "українка"... Може краще прив'язати до "стовпа ганьби", а уж потім все інше...?
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02.12.2024 14:05 Ответить
Чому "гітлірівці"? Зараз путінці? А воно нічиє - тому і евтаназія треба.
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02.12.2024 15:25 Ответить
Яр, це не та, яку ти хотів *******?
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02.12.2024 13:57 Ответить
Ні... Ця далі ста метрів від дому не ходить... Тільки у ближні продуктові магазини... Виглядав сьогодні у вікно - котів і голубів годувала...
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02.12.2024 13:59 Ответить
все-одно треба повісити десь...
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02.12.2024 14:01 Ответить
Щоб ніхто не бачив???
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02.12.2024 15:27 Ответить
Зрадницю потрібно знищити , так як вона ніколи не визнає
себе винною ,
адже вона є вбивцею українців 😡
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02.12.2024 13:57 Ответить
А можна було зробити " при папиткє к бєгству"?
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02.12.2024 14:17 Ответить
тваридло смердюче !! Вбийте суку!
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02.12.2024 15:10 Ответить
20 років і на відбудову неньки України...
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02.12.2024 15:54 Ответить
 
 