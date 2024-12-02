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Затримано ворожу агентку, яка навела ракети на Чернігів та намагалася встановити "відеопастки", - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки, яка діяла на Чернігівщині. За матеріалами справи, зловмисниця коригувала повітряні атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановила військова контррозвідка?

Як встановила військова контррозвідка СБУ, саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.

Ворожою агенткою виявилася місцева мешканка, яку ГРУ РФ завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

За наявними даними, для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої "відеопастки" рашисти хотіли відслідкувати локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

зрадниця з Чернігова

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Затримання зрадниці

Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучено пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12783) Чернігів (787) шпигунство (986)


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Топ коментарі
+14
На кіл відьму.
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02.12.2024 13:39
+13
Вони як гриби після дощу - потрібно знищувати - бо зрадники знищать нас
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02.12.2024 13:38
+13
Хочаб, з десяток таких ВБИВЦЬТЕРРОРИСТІВ ,по стінці розмазати» при попытке к бегству» , потенційні гниди призадумальсь би
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02.12.2024 13:51
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Вони як гриби після дощу - потрібно знищувати - бо зрадники знищать нас
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02.12.2024 13:38 Відповісти
На кіл відьму.
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02.12.2024 13:39 Відповісти
100пудово!
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02.12.2024 14:17 Відповісти
Хочаб, з десяток таких ВБИВЦЬТЕРРОРИСТІВ ,по стінці розмазати» при попытке к бегству» , потенційні гниди призадумальсь би
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02.12.2024 13:51 Відповісти
Теща моя (царствіє небесне) згадувала, що німці у Харкові, коли викрили підпільний обком, повісили затриманих на Сумський навпроти саду Шевченка. Так і висіли вони пару тижнів. Більше про партизан у Харкові ніхто не чув. Може з цими навідниками щось таке робити??
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02.12.2024 13:53 Відповісти
Розумію німців, нас не розумію!)
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02.12.2024 13:57 Відповісти
Гітлірівців "зрозуміло", але ж воно - "українка"... Може краще прив'язати до "стовпа ганьби", а уж потім все інше...?
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02.12.2024 14:05 Відповісти
Чому "гітлірівці"? Зараз путінці? А воно нічиє - тому і евтаназія треба.
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02.12.2024 15:25 Відповісти
Яр, це не та, яку ти хотів *******?
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02.12.2024 13:57 Відповісти
Ні... Ця далі ста метрів від дому не ходить... Тільки у ближні продуктові магазини... Виглядав сьогодні у вікно - котів і голубів годувала...
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02.12.2024 13:59 Відповісти
все-одно треба повісити десь...
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02.12.2024 14:01 Відповісти
Щоб ніхто не бачив???
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02.12.2024 15:27 Відповісти
Зрадницю потрібно знищити , так як вона ніколи не визнає
себе винною ,
адже вона є вбивцею українців 😡
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02.12.2024 13:57 Відповісти
А можна було зробити " при папиткє к бєгству"?
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02.12.2024 14:17 Відповісти
тваридло смердюче !! Вбийте суку!
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02.12.2024 15:10 Відповісти
20 років і на відбудову неньки України...
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02.12.2024 15:54 Відповісти
 
 