Последствия вражеской атаки "Шахедами" на Тернополь. ФОТОрепортаж
Ночью, 3 декабря 2024 года, российские оккупанты нанесли очередной удар БПЛА по Тернополю, в результате чего на территории одного из предприятий возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Благодаря оперативным и слаженным действиям чрезвычайников, пожар ликвидировали. На месте работали 34 спасателя и 11 единиц специальной техники.
По предварительной информации, погибших и раненых нет.
"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и строго придерживаться рекомендаций по безопасности!", - отмечают в ГСЧС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетический объект в Тернополе, часть города осталась без электричества.
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