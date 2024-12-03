Последствия вражеской атаки "Шахедами" на Тернополь. ФОТОрепортаж

Ночью, 3 декабря 2024 года, российские оккупанты нанесли очередной удар БПЛА по Тернополю, в результате чего на территории одного из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям чрезвычайников, пожар ликвидировали. На месте работали 34 спасателя и 11 единиц специальной техники.

По предварительной информации, погибших и раненых нет.

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"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и строго придерживаться рекомендаций по безопасности!", - отмечают в ГСЧС.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетический объект в Тернополе, часть города осталась без электричества.