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Последствия вражеской атаки "Шахедами" на Тернополь. ФОТОрепортаж

Ночью, 3 декабря 2024 года, российские оккупанты нанесли очередной удар БПЛА по Тернополю, в результате чего на территории одного из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям чрезвычайников, пожар ликвидировали. На месте работали 34 спасателя и 11 единиц специальной техники.

По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Читайте: Последствия атаки "Шахедами" на Тернополь: один человек погиб, 3 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и строго придерживаться рекомендаций по безопасности!", - отмечают в ГСЧС.

наслідки атаки на Тернопіль
наслідки атаки на Тернопіль
наслідки атаки на Тернопіль
наслідки атаки на Тернопіль
наслідки атаки на Тернопіль
наслідки атаки на Тернопіль

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетический объект в Тернополе, часть города осталась без электричества.

Автор: 

Тернополь (769) Шахед (978)


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