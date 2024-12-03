Наслідки ворожої атаки "Шахедами" на Тернопіль. ФОТОрепортаж

Вночі, 3 грудня 2024 року, російські окупанти завдали чергового удару БПЛА по Тернополю, у результаті чого на території одного з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників, пожежу ліквідували. На місці працювали 34 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки.

За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

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"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів та суворо дотримуватися рекомендацій щодо безпеки!", - наголошують у ДСНС.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичний об’єкт у Тернополі, частина міста залишилася без електрики.