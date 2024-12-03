В Минобороны назвали виды и размеры денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве обороны объяснили, какие выплаты входят в денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Денежное обеспечение военнослужащих - это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых за выполнение воинских обязанностей. Целью денежного обеспечения является поддержание надлежащего уровня жизни военных и их семей, мотивации к выполнению служебных обязанностей, а также компенсация за специфические условия и риски военной службы", - отметили в МО.

Эти выплаты включают:

Основные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет. Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, разнообразные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия. Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.

Основы денежного обеспечения регулируются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также другими нормативно-правовыми актами, которые учитывают сложность, интенсивность и рискованность военной деятельности.

Ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих ВСУ охватывают постоянные составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы. К таким видам обеспечения относятся:

Должностной оклад - это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию - это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет - это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностному и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

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К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся:

1. Повышение должностного оклада - это базовое увеличение оклада для военных, проходящих военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный. Например, в горных пунктах, определенных Правительством, должностные оклады повышаются на 25% от суммы должностного оклада. Если должностной оклад составляет 2 550 грн, сумма повышения составит 638 грн.

2. Надбавки - это выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам. Например, надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет. Если должностной оклад составляет 2 550 грн, оклад за воинское звание - 530 грн и надбавка за выслугу лет - 770 грн, то надбавка за особенности прохождения службы составит 2 503 грн в месяц.

3. Доплаты - это выплаты за полученную научную степень, например, кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5% до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности.

4. Вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты - это специальная форма материального стимулирования для лиц, занимающихся критически важными функциями в сфере киберзащиты национальной безопасности. Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач.

5. Вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода) - это ежемесячная выплата в размере 2 350 грн курсантам высших военных учебных заведений, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе.

6. Премия - ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным вкладом в общие результаты службы. В среднем премия составляет от 15 000 до 30 000 грн.

К одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся:

Вознаграждения - это единовременные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы и предназначены для военнослужащих, осуществляющих служебные или боевые задачи в повышенно рискованных условиях. Вознаграждения охватывают мероприятия, предусматривающие специфические навыки или выполнение обязанностей в условиях повышенной опасности (например, морские операции, прыжки с парашютом, разминирование, траление мин, водолазные работы, боевое дежурство), или выполнение задач в особый период, в частности - во время действия военного положения.

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 грн - тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

50 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий).

30 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).

Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.

Пособия - это совокупность одноразовых и регулярных выплат, предоставляемых военнослужащим для поддержки их социального и материального положения, облегчения адаптации к службе, поддержания здоровья и решения личных и бытовых вопросов. Они включают помощь при заключении первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых нужд и в случае увольнения с военной службы.

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В 2024 году минимальный размер денежного обеспечения составляет 20100 грн. Размер денежного обеспечения военнослужащего также зависит от вида (рода) войск, в котором проходит службу этот военнослужащий. В частности, в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций размер денежного обеспечения отличается.