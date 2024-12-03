В Минобороны назвали виды и размеры денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В Министерстве обороны объяснили, какие выплаты входят в денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Денежное обеспечение военнослужащих - это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых за выполнение воинских обязанностей. Целью денежного обеспечения является поддержание надлежащего уровня жизни военных и их семей, мотивации к выполнению служебных обязанностей, а также компенсация за специфические условия и риски военной службы", - отметили в МО.
Эти выплаты включают:
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Основные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
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Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, разнообразные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.
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Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.
Основы денежного обеспечения регулируются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также другими нормативно-правовыми актами, которые учитывают сложность, интенсивность и рискованность военной деятельности.
Ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих ВСУ охватывают постоянные составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы. К таким видам обеспечения относятся:
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Должностной оклад - это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения.
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Оклад по воинскому званию - это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий.
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Надбавка за выслугу лет - это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностному и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).
К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся:
1. Повышение должностного оклада - это базовое увеличение оклада для военных, проходящих военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный. Например, в горных пунктах, определенных Правительством, должностные оклады повышаются на 25% от суммы должностного оклада. Если должностной оклад составляет 2 550 грн, сумма повышения составит 638 грн.
2. Надбавки - это выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам. Например, надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет. Если должностной оклад составляет 2 550 грн, оклад за воинское звание - 530 грн и надбавка за выслугу лет - 770 грн, то надбавка за особенности прохождения службы составит 2 503 грн в месяц.
3. Доплаты - это выплаты за полученную научную степень, например, кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5% до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности.
4. Вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты - это специальная форма материального стимулирования для лиц, занимающихся критически важными функциями в сфере киберзащиты национальной безопасности. Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач.
5. Вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода) - это ежемесячная выплата в размере 2 350 грн курсантам высших военных учебных заведений, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе.
6. Премия - ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным вкладом в общие результаты службы. В среднем премия составляет от 15 000 до 30 000 грн.
К одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ относятся:
Вознаграждения - это единовременные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы и предназначены для военнослужащих, осуществляющих служебные или боевые задачи в повышенно рискованных условиях. Вознаграждения охватывают мероприятия, предусматривающие специфические навыки или выполнение обязанностей в условиях повышенной опасности (например, морские операции, прыжки с парашютом, разминирование, траление мин, водолазные работы, боевое дежурство), или выполнение задач в особый период, в частности - во время действия военного положения.
На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:
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100 000 грн - тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.
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50 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий).
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30 000 грн - военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).
Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.
Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.
Пособия - это совокупность одноразовых и регулярных выплат, предоставляемых военнослужащим для поддержки их социального и материального положения, облегчения адаптации к службе, поддержания здоровья и решения личных и бытовых вопросов. Они включают помощь при заключении первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых нужд и в случае увольнения с военной службы.
В 2024 году минимальный размер денежного обеспечения составляет 20100 грн. Размер денежного обеспечения военнослужащего также зависит от вида (рода) войск, в котором проходит службу этот военнослужащий. В частности, в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций размер денежного обеспечения отличается.
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Щось негативних коментарів не видно.
З недоліків, які встиг помітити:
- ГЗ завжди з затримками тиждень-два, ДВ - два-три тижні.
- ДВ на бойових не завжди коректно нараховується. Наприклад, якщо ти водій, і ввечері тебе порахували не на бойових, потім ти поїхав на фронт, шось забрав чи привіз, після півночі вернувся назад, вранці тебе знов порахували не на бойових. По факту дві доби мав рахуватись на бойових, по обліку - нуль.
З "емоційних" коментарів - ворожих військовослужбовців фінансово заохочують набагато більше.
Але всерівно мало, порівняно з всякою шушарою що у владі сидить.
Бойова амуніція: як забезпечуються наші військові
https://fact-news.com.ua/boyova-amunitsiya-yak-****************-nashi-viyskovi
берці - від 2500 до 7000 гривень;
тактичні кросівки - 900-2000 гривень;
шкарпетки - від 100 гривень;
термобілизна - 300-1300 за комплект;
штани - 1000-3000 гривень;
футболка - 200 -600 гривень;
убакс - 600-1500 гривень;
флісова кофта - 700-2000 гривень;
камуфляжна куртка - 1500-1700 гривень;
тактичні рукавички (вони бувають різні): стрілецькі, для артилеристів, просто для обігріву) - 300-1200 гривень;
кепка, панамка, шапка, балаклава - 200-300 гривень.
+ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0798-24#Text
Норма № 1
забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців
Нормальні тактичні кросівки будуть коштувати не менше 5к грн а те що видають це сміття. Причому потрібно 2 пари.
Берці та сама хрінь тільки ще дорожче, приблизно 11к коштували хороші раніше.
В цілому так зі всім списком.
А до цього ще додати різну амуніцію яка необхідна для зручності, збереженню сил і часу що у бойових умовах просто капець як важливо.
Щоб зрозуміти скільки це реально коштує достатньо чекнути ціну єкіпу американського піхотинця