Разработчики из Brave1 создали украинский Mavic, - Федоров. ФОТО
Разработчики кластера Brave1 создали украинский аналог китайского дрона Mavic.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"С июня участники Brave1 работают над аналогом китайского мавика. Уже 3 таких украинских БПЛА соответствуют стандартам НАТО и работают на фронте - Линза и Зум от Frontline и Шмавик от Реактивных дронов. Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой"", - рассказал Федоров.
По его словам, значительную часть компонентов также изготавливают украинские производители.
Федоров отметил, что защитники уже активно используют эти дроны на фронте.
"Mavic - один из самых популярных дронов на фронте, он простой, эффективный и дешевый. Это расходный материал для военных, подразделение может за день терять по 5 таких "птичек". При этом мавики сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога - топ-приоритет", - подчеркнул министр.
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