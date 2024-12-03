Розробники з Brave1 створили український Mavic, - Федоров. ФОТО

Розробники кластеру Brave1 створили український аналог китайського дрона Mavic.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Із червня учасники Brave1 працюють над аналогом китайського мавіка. Уже 3 такі українські БпЛА відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті - Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому"", - розповів Федоров.

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За його словами, значну частину компонентів також виготовляють українські виробники.



Федоров зауважив, що захисники вже активно використовують ці дрони на фронті.



"Mavic - один із найпопулярніших дронів на фронті, він простий, ефективний та дешевий. Це розхідний матеріал для військових, підрозділ може за день втрачати по 5 таких "пташок". При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу – топпріоритет", - наголосив міністр.

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