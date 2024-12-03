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Розробники з Brave1 створили український Mavic, - Федоров. ФОТО

Розробники кластеру Brave1 створили український аналог китайського дрона Mavic.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Із червня учасники Brave1 працюють над аналогом китайського мавіка. Уже 3 такі українські БпЛА відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті - Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому"", - розповів Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має ударні БПЛА, які можуть долати 1 800 км, - Федоров

Український Mavic
Український Mavic

За його словами, значну частину компонентів також виготовляють українські виробники.

Федоров зауважив, що захисники вже активно використовують ці дрони на фронті.

"Mavic - один із найпопулярніших дронів на фронті, він простий, ефективний та дешевий. Це розхідний матеріал для військових, підрозділ може за день втрачати по 5 таких "пташок". При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу – топпріоритет", - наголосив міністр.

Читайте: На платформі Brave1 зареєстровано понад 2800 розробок, учасники отримали від держави $8 мільйонів грантів, – Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (874) дрони (4632) BRAVE1 (23)


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У скільки разів дорожче?
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03.12.2024 21:21 Відповісти
З тих самих китайських комплектуючих? Але з власною "прошивкою"?
Браво!
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03.12.2024 21:32 Відповісти
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03.12.2024 22:53 Відповісти
фЬОДОРОВ може тільки свистіти про макети з китайського конструктора
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03.12.2024 23:00 Відповісти
Три роки знадобилось щоб скопіювати той самий Mavic?
Грандіозно!!!
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04.12.2024 21:00 Відповісти
 
 