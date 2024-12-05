МОН запустило платформу с более чем 1,2 тыс. образовательных возможностей для ветеранов, - Лисовой. ФОТОрепортаж

Министерство образования и науки Украины запустило платформу для поиска образовательных возможностей для ветеранов.

Об этом в Facebook сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа, созданная при поддержке программы Skills4Recovery, которая реализуется GIZ и SFPL, доступна по адресу osvitaveteraniv.gov.ua.

"Презентовали один из инструментов, который позволит нашим защитникам и защитницам, которые возвращаются к гражданской жизни, найти доступные возможности для обновления знаний в тех сферах, которые им были интересны до службы, или приобрести новые - через переквалификацию", - пишет министр.

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Как отмечается, новая платформа предлагает более 1,2 тыс. образовательных возможностей, включая краткосрочные курсы, программы переквалификации и полноценные учебные программы в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования. Она также содержит каталог программ формального и неформального обучения с подробной информацией о доступности заведений, условиях поступления, формах обучения и финансировании программ.

"Убежден, что ветеранская политика в сфере образования не ограничивается льготами и бюджетными местами, она прежде всего о новых возможностях, которые мы можем предложить нашим ветеранам в соответствии с их образовательными интересами и потребностями", - подытожил Лисовой.





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