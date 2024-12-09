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Убытки на 11 млн грн: в Сумской области будут судить чиновников лесхоза за махинации с древесиной. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд.

Что известно о деле?

По данным ГБР, руководители агролесхозов, в нарушение специального постановления правительства, продавали древесину мимо товарных бирж по ценам ниже рыночных. Контракты заключались напрямую с определенными предпринимателями. При этом на продажу шли в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие.

махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині

Какие убытки государства?

От такой торговли лесом государство недополучило почти 11 млн гривен.

Семь фигурантов обвиняются в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

Экс-руководитель областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес" из-за того, что не проконтролировал действия подчиненных, обвиняется в служебной халатности.

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Что грозит?

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

С целью возмещения нанесенного ущерба заявлены гражданские иски, а на имущество лесников наложен арест.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за блокады границ и нерыночных цен на древесину останавливаются предприятия - деревообработчики обратились в Офис Президента и правительство.

Автор: 

Сумская область (3117) махинации (582) ГБР (2985) древесина (13)


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Ну нікада такова нє била і вот апять...
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09.12.2024 11:16 Ответить
Не поділилися з ''ким треба''. Зелені он які збитки спричинили, але ж їх не судять, і не знищують
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09.12.2024 11:24 Ответить
"Сумиоблагроліс".

Нічо так.
Але Еяф'ятлайокютль звучить крутіше!
))
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09.12.2024 11:24 Ответить
"Мастерскіє имєні Фортінбраса прі Умслопагасє".
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09.12.2024 11:42 Ответить
Це вам не бабка з натяганим сухостоєм з лісу. Не посадять!
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09.12.2024 11:27 Ответить
треба не судити а вішати
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09.12.2024 12:27 Ответить
ага... можна ще помножити на 100 як мінімум... у нас таке- банда останнє випилює, суки... начебто мусорня не бачить - що і звідки везуть...
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09.12.2024 13:06 Ответить
 
 