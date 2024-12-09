Убытки на 11 млн грн: в Сумской области будут судить чиновников лесхоза за махинации с древесиной. ФОТОрепортаж
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд.
Что известно о деле?
По данным ГБР, руководители агролесхозов, в нарушение специального постановления правительства, продавали древесину мимо товарных бирж по ценам ниже рыночных. Контракты заключались напрямую с определенными предпринимателями. При этом на продажу шли в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие.
Какие убытки государства?
От такой торговли лесом государство недополучило почти 11 млн гривен.
Семь фигурантов обвиняются в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.
Экс-руководитель областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес" из-за того, что не проконтролировал действия подчиненных, обвиняется в служебной халатности.
Что грозит?
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
С целью возмещения нанесенного ущерба заявлены гражданские иски, а на имущество лесников наложен арест.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за блокады границ и нерыночных цен на древесину останавливаются предприятия - деревообработчики обратились в Офис Президента и правительство.
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Нічо так.
Але Еяф'ятлайокютль звучить крутіше!
))