УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 674 7

Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу за махінації з деревиною. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальні акти направлено до суду.

Що відомо про справу?

За даними ДБР, керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині
махінації з деревиною на Сумщині

Які збитки держави?

Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

Сім фігурантів обвинувачуються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не підписуватиме скандальний закон про штрафи за зберігання дров, – Шмигаль

Що загрожує?

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через блокаду кордонів і неринкові ціни на деревину зупиняються підприємства - деревообробники звернулися до Офісу Президента і уряду.

Автор: 

Сумська область (3644) махінації (415) ДБР (3483) деревина (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нікада такова нє била і вот апять...
показати весь коментар
09.12.2024 11:16 Відповісти
Не поділилися з ''ким треба''. Зелені он які збитки спричинили, але ж їх не судять, і не знищують
показати весь коментар
09.12.2024 11:24 Відповісти
"Сумиоблагроліс".

Нічо так.
Але Еяф'ятлайокютль звучить крутіше!
))
показати весь коментар
09.12.2024 11:24 Відповісти
"Мастерскіє имєні Фортінбраса прі Умслопагасє".
показати весь коментар
09.12.2024 11:42 Відповісти
Це вам не бабка з натяганим сухостоєм з лісу. Не посадять!
показати весь коментар
09.12.2024 11:27 Відповісти
треба не судити а вішати
показати весь коментар
09.12.2024 12:27 Відповісти
ага... можна ще помножити на 100 як мінімум... у нас таке- банда останнє випилює, суки... начебто мусорня не бачить - що і звідки везуть...
показати весь коментар
09.12.2024 13:06 Відповісти
 
 