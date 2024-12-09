Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу за махінації з деревиною. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальні акти направлено до суду.

Що відомо про справу?

За даними ДБР, керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.











Які збитки держави?

Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

Сім фігурантів обвинувачуються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості.

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Що загрожує?

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через блокаду кордонів і неринкові ціни на деревину зупиняються підприємства - деревообробники звернулися до Офісу Президента і уряду.