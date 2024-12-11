1 погибшая и 15 раненых: Оккупанты за сутки атаковали 34 населенных пункта Херсонщины. ФОТО

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли Херсон и еще 33 населенных пункта Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Новодмитровка, Никольское, Михайловка, Тягинка, Берислав, Томина Балка, Станислав, Нововоронцовка, Осокоровка, Саблуковка, Томарино, Гавриловка, Одрадокаменка, Белозерка, Приднепровское, Камышаны, Бургунка, Вировка, Веселое, Дудчаны, Токаревка, Садовое, Красный Маяк, Ольговка, Новоалександровка, Кизомис, Качкаровка, Монастырское, Понятовка, Ивановка, Золотая Балка, Львово и город Херсон.



Как отмечается, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили 20 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки и частные автомобили.



"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения", - добавил Прокудин.

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По данным ГУ Нацполиции в Херсонской области, среди 15 раненых лиц - двое полицейских.

Оккупационная армия в очередной раз атаковала Херсон, населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. По мирным жилым кварталам оккупанты били из артиллерии и различных видов БПЛА.

От вражеского огня пострадали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Новодмитровка, Камышаны, Никольское, Белозерка, Гавриловка, Михайловка и Томарино.

В полиции сообщили, что повреждения получили 11 частных домов и пять автомобилей.

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В течение суток российские военные наносили удары из различных видов БПЛА по пригороду Херсона - Антоновке. В результате сброса взрывчатки в разных частях населенного пункта ранения получили 10 местных жителей: две женщины в возрасте 70 и 82 года, а также восемь мужчин в возрасте от 35 до 78 лет. У всех минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших доставили в больницу.

Из артиллерии оккупанты били по Новодмитровке, Никольскому и Гавриловке, там снарядами повреждены пять частных домов и автомобиль.

В результате атак FPV-дронами по Михайловке и Камышанах повреждения получили два частных дома и автомобиль.

Утром в Днепровском районе Херсона в результате атаки российского беспилотника контузии и осколочные ранения получили двое полицейских в возрасте 35 и 21 год. Взрывом также поврежден автомобиль. Угрозы жизни правоохранителей нет.

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Через некоторое время в этом же районе города в результате сбросов на жилые кварталы взрывчатки с беспилотников ранения получили 49-летний мужчина и 50-летняя женщина. Обоих с минно-взрывными травмами и контузиями госпитализировали.

Россияне цинично атаковали с дрона гражданский автомобиль, в результате чего минно-взрывную травму и контузию получила 36-летняя женщина. Также из-за вражеского артобстрела повреждены три частных дома и автомобиль.

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