РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4347 посетителей онлайн
Новости Война
915 7

Россияне разворачивают госпитали в подвалах амбулаторий в Херсонской области - заставляют сдавать кровь, - ЦНС

Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій

На ВОТ Херсонщины российские военные активно обустраивают госпитали для раненых солдат армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

По данным, это связано с ростом количества раненых террористов и прогнозами дальнейшего увеличения потерь.

Оккупанты используют не только гражданские больницы, но и амбулатории. Чтобы скрыть свои преступления против местного населения, россияне обустраивают кровати и даже операционные в подвалах медицинских учреждений.

Кроме использования гражданских медучреждений, россияне проводят принудительную сдачу крови среди работников бюджетной сферы и социально уязвимых слоев населения. Таким образом они пытаются "спасать" раненых оккупантов, которых становится все больше.

Напомним, в ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли детей с ВОТ Донетчины в Екатеринбург, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10135) Центр национального сопротивления (564) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в чому тут новина?
показать весь комментарий
09.12.2024 16:58 Ответить
ЦНС потужно інформує...треба ж дармоїдам показати якусь діяльність
показать весь комментарий
09.12.2024 17:00 Ответить
Центру національного спротиву
Мін Єд
Гроші тирять і не червоніють....
показать весь комментарий
09.12.2024 17:04 Ответить
Це так буває коли при владі сволота без совісті
показать весь комментарий
09.12.2024 17:09 Ответить
Не бояться, що бандЄровська кров потрапить в скрЄпную?
показать весь комментарий
09.12.2024 17:09 Ответить
як "примушують"?
я недавно узнав, шо доном може бути не кожний.
показать весь комментарий
09.12.2024 17:24 Ответить
 
 