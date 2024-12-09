Россияне разворачивают госпитали в подвалах амбулаторий в Херсонской области - заставляют сдавать кровь, - ЦНС
На ВОТ Херсонщины российские военные активно обустраивают госпитали для раненых солдат армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.
По данным, это связано с ростом количества раненых террористов и прогнозами дальнейшего увеличения потерь.
Оккупанты используют не только гражданские больницы, но и амбулатории. Чтобы скрыть свои преступления против местного населения, россияне обустраивают кровати и даже операционные в подвалах медицинских учреждений.
Кроме использования гражданских медучреждений, россияне проводят принудительную сдачу крови среди работников бюджетной сферы и социально уязвимых слоев населения. Таким образом они пытаются "спасать" раненых оккупантов, которых становится все больше.
Напомним, в ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мін Єд
Гроші тирять і не червоніють....
я недавно узнав, шо доном може бути не кожний.