Россияне разворачивают госпитали в подвалах амбулаторий в Херсонской области - заставляют сдавать кровь, - ЦНС

На ВОТ Херсонщины российские военные активно обустраивают госпитали для раненых солдат армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

По данным, это связано с ростом количества раненых террористов и прогнозами дальнейшего увеличения потерь.

Оккупанты используют не только гражданские больницы, но и амбулатории. Чтобы скрыть свои преступления против местного населения, россияне обустраивают кровати и даже операционные в подвалах медицинских учреждений.

Кроме использования гражданских медучреждений, россияне проводят принудительную сдачу крови среди работников бюджетной сферы и социально уязвимых слоев населения. Таким образом они пытаются "спасать" раненых оккупантов, которых становится все больше.

Напомним, в ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли детей с ВОТ Донетчины в Екатеринбург, - ЦНС