Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій на Херсонщині - примушують здавати кров, - ЦНС

На ТОТ Херсонщини російські військові активно облаштовують госпіталі для поранених солдатів армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

За даними, це пов’язано зі зростанням кількості поранених терористів і прогнозами подальшого збільшення втрат.

Окупанти використовують не лише цивільні лікарні, але й амбулаторії. Щоб приховати свої злочини проти місцевого населення, росіяни облаштовують ліжка і навіть операційні у підвалах медичних закладів.

Окрім використання цивільних медзакладів, росіяни проводять примусову здачу крові серед працівників бюджетної сфери та соціально вразливих верств населення. У такий спосіб вони намагаються "рятувати" поранених окупантів, яких стає дедалі більше.

Нагадаємо, в низці шкіл на тимчасово окупованих територіях загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.

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