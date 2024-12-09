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Новини Війна
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Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій на Херсонщині - примушують здавати кров, - ЦНС

Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій

На ТОТ Херсонщини російські військові активно облаштовують госпіталі для поранених солдатів армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

За даними, це пов’язано зі зростанням кількості поранених терористів і прогнозами подальшого збільшення втрат.

Окупанти використовують не лише цивільні лікарні, але й амбулаторії. Щоб приховати свої злочини проти місцевого населення, росіяни облаштовують ліжка і навіть операційні у підвалах медичних закладів.

Окрім використання цивільних медзакладів, росіяни проводять примусову здачу крові серед працівників бюджетної сфери та соціально вразливих верств населення. У такий спосіб вони намагаються "рятувати" поранених окупантів, яких стає дедалі більше.

Нагадаємо, в низці шкіл на тимчасово окупованих територіях загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.

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Автор: 

окупація (6682) Центр національного спротиву (812) Херсонська область (5728)


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І в чому тут новина?
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09.12.2024 16:58 Відповісти
ЦНС потужно інформує...треба ж дармоїдам показати якусь діяльність
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Центру національного спротиву
Мін Єд
Гроші тирять і не червоніють....
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09.12.2024 17:04 Відповісти
Це так буває коли при владі сволота без совісті
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09.12.2024 17:09 Відповісти
Не бояться, що бандЄровська кров потрапить в скрЄпную?
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09.12.2024 17:09 Відповісти
як "примушують"?
я недавно узнав, шо доном може бути не кожний.
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09.12.2024 17:24 Відповісти
 
 