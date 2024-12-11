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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб доброволец из Беларуси с позывным Газ. ФОТО

В бою за Украину погиб военнослужащий Интернационального легиона, 25-летний гражданин Беларуси с позывным Газ.

Об этом пишет белорусское издание Belsat, передает Цензор.НЕТ.

Как пишут местные СМИ, о смерти воина сообщили его друзья в соцсетях, а белорусского добровольца уже похоронили.

Что известно о погибшем добровольце?

Известно, что доброволец родился в белорусском Новополоцке, с 16 лет жил в Москве, куда переехал к своему отцу, гражданину России. Газ имел и белорусское, и российское гражданство.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины жил в Москве, где работал коммерческим директором по развитию предприятия автозапчастей и был далек от политики.

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У боях за Україну загинув доброволець із Білорусі з позивним Газ

Воевал за Украину в рядах Интернационального легиона

В апреле этого года в интервью белорусскому "Зеркалу" Газ рассказал, что из-за усиления военной пропаганды в России, в августе 2022 года он вернулся в Беларусь, где осознал себя как белорусского патриота.

А в конце 2023 года окончательно решил воевать за Украину и подал документы в Интернациональный легион.

Я очень рад, что сделал такой выбор. Единственное, о чем я жалею, что не поехал в Украину раньше", - тогда говорил он.

По данным издания, весной 2024 года, когда Газ давал интервью, он уже закончил подготовительные курсы и участвовал в боевых операциях. В перспективе между ними обучался управлению FPV-дронами.

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У боях за Україну загинув доброволець із Білорусі з позивним Газ

Издание добавляет, что семья белорусского воина не поддержала его выбор, а отец, проживающий в России, даже оборвал с ним связь.

Отметим, что всего с начала 2014 года за независимость и свободу Украины погибло около 60 белорусов. Имена значительной части из них не разглашаются из-за угрозы преследования их родственников в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7890) потери (4380) добровольцы (1163) Интернациональный легион (17) война в Украине (3761)


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Вічна пам'ять Герою!
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11.12.2024 16:14 Ответить
Герою Слава !!!🙏❤️🇧🇾🇺🇦
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11.12.2024 16:48 Ответить
Схиляємо голови перед найкращими з людей! Вічна слава герою!
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11.12.2024 17:13 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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12.12.2024 03:38 Ответить
 
 