В боях за Украину погиб доброволец из Беларуси с позывным Газ. ФОТО
В бою за Украину погиб военнослужащий Интернационального легиона, 25-летний гражданин Беларуси с позывным Газ.
Об этом пишет белорусское издание Belsat, передает Цензор.НЕТ.
Как пишут местные СМИ, о смерти воина сообщили его друзья в соцсетях, а белорусского добровольца уже похоронили.
Что известно о погибшем добровольце?
Известно, что доброволец родился в белорусском Новополоцке, с 16 лет жил в Москве, куда переехал к своему отцу, гражданину России. Газ имел и белорусское, и российское гражданство.
До начала полномасштабной войны РФ против Украины жил в Москве, где работал коммерческим директором по развитию предприятия автозапчастей и был далек от политики.
Воевал за Украину в рядах Интернационального легиона
В апреле этого года в интервью белорусскому "Зеркалу" Газ рассказал, что из-за усиления военной пропаганды в России, в августе 2022 года он вернулся в Беларусь, где осознал себя как белорусского патриота.
А в конце 2023 года окончательно решил воевать за Украину и подал документы в Интернациональный легион.
Я очень рад, что сделал такой выбор. Единственное, о чем я жалею, что не поехал в Украину раньше", - тогда говорил он.
По данным издания, весной 2024 года, когда Газ давал интервью, он уже закончил подготовительные курсы и участвовал в боевых операциях. В перспективе между ними обучался управлению FPV-дронами.
Издание добавляет, что семья белорусского воина не поддержала его выбор, а отец, проживающий в России, даже оборвал с ним связь.
Отметим, что всего с начала 2014 года за независимость и свободу Украины погибло около 60 белорусов. Имена значительной части из них не разглашаются из-за угрозы преследования их родственников в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль