На фронте появились новые украинские дроны-камикадзе ТОККО, устойчивые к воздействию средств РЕБ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс ТОККО отечественного производства. Его дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.

Отмечается, что эти беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, которые различаются массой боевой нагрузки. Элементы беспилотников имеют защитное покрытие, которое обеспечивает устойчивость работы в сложных полевых условиях.

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Комплекс состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и десятков беспилотников.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже испытали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе - разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.

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