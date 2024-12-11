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На фронте появились новые украинские дроны-камикадзе ТОККО, устойчивые к воздействию средств РЕБ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс ТОККО отечественного производства. Его дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.

Отмечается, что эти беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, которые различаются массой боевой нагрузки. Элементы беспилотников имеют защитное покрытие, которое обеспечивает устойчивость работы в сложных полевых условиях.

Український дрон-камікадзе ТОККО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Федорова отстранили из-за интриг Ермака и Сырского, и развитие дронов остановилось", - "слуга народа" Безуглая

Комплекс состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и десятков беспилотников.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже испытали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе - разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.

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Автор: 

Минобороны (9316) дроны (3896)


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Топ комментарии
+5
Може про нові дрони-камікадзе нехай орки нам розповідають, а не міноборони....
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11.12.2024 17:17
+1
А комплектуючі то все одно китайські.
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11.12.2024 17:21
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умеєровський міноборони просрався

"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", - повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Джерело: https://censor.net/ua/p3524587

схоже сам заступник вражав особисто..
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11.12.2024 17:16 Ответить
Може про нові дрони-камікадзе нехай орки нам розповідають, а не міноборони....
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11.12.2024 17:17 Ответить
А комплектуючі то все одно китайські.
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11.12.2024 17:21 Ответить
Если бы американцы 30 лет назад перенесли производство чипов не в Китай, а в Украину - были бы украинские.
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13.12.2024 02:49 Ответить
Ты все понял?
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16.12.2024 06:41 Ответить
 
 