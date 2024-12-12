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Зеленский поздравил воинов 65-й ОМБр с Днем сухопутных войск и вручил награды за оборону Запорожья. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады, которая обеспечивает оборону Запорожья от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

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В ходе визита Президент заслушал доклад командира бригады Владимира Избаша о текущей ситуации в зоне ответственности бригады и об организации обороны на стратегически важном направлении.

"Я хочу вас поблагодарить от всех нас за защиту нашего государства. Могу пожелать только здоровья и выдержки. Спасибо, что сдерживаете врага. Спасибо вашим родным и близким за то, что поддерживают вас", - отметил Зеленский.

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Отмечая героизм военнослужащих, Президент вручил награды четырем воинам, которые проявили отвагу на поле боя:

  • Лейтенант Назар Грек получил награду "Крест боевых заслуг" за спасение 11 раненых под вражеским обстрелом и выполнение боевых задач даже после эвакуации раненых.
  • Старший сержант Анатолий Демчук - за успешную разведку и отражение вражеских атак, а также помощь гражданским, оказавшимся в ловушке после обстрелов.
  • Капитан Денис Неживой был награжден за организацию обороны и спасение 12 раненых бойцов во время контратаки в феврале, а также за разрушение планов оккупантов в Донецкой области.
  • Главный сержант Андрей Мерешко получил награду за руководство группой, которая отразила вражеский штурм на Запорожье, уничтожила 13 российских солдат и успешно эвакуировала раненых во время боя.

Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя
Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя
Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя

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Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя
Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя
Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя

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Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя
Володимир Зеленський нагородив воїнів 65-ї ОМБр за подвиги в обороні Запоріжжя

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) награда (1798) 65 ОМБр (32)


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Юрій Бутусов: "Біля Покровська побудували ключовий нарешті гарний укрепрайон за декілька десятків мільйонів гривень, але забулись туди відправити солдатів. Тепер побудований нами укрепрайон зайняли росіяни"

Скажите мне, а это точно реальность? У меня стойкое ощущение, что все это не правда, что я читаю не новости, а какую-то ******, *****, юмореску херового фантаста.
Ну, Бутусов же это все придумывает, правда? Это шутки у него такие хреновые.
Не бывает же так, а?.Бабченко
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12.12.2024 17:13 Ответить
Цікаво, а яким боком ота ***** на останньому фото? Туалетний папір привезла?
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12.12.2024 17:19 Ответить
***** возить чарівні пігулки, без яких найшашличніший двух слів не зв'же...
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12.12.2024 17:25 Ответить
В тої ''фу-блі'' в руках один кінець дуже короткого повідка. Де другий кінець відомо всім.
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12.12.2024 17:32 Ответить
За одно Зеленський уточнив і передав рашистам необхідні відомості про кількість, склад і розміщення ЗСУ у Запорізьській області
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12.12.2024 17:36 Ответить
 
 