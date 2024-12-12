Зеленский поздравил воинов 65-й ОМБр с Днем сухопутных войск и вручил награды за оборону Запорожья. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады, которая обеспечивает оборону Запорожья от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе визита Президент заслушал доклад командира бригады Владимира Избаша о текущей ситуации в зоне ответственности бригады и об организации обороны на стратегически важном направлении.

"Я хочу вас поблагодарить от всех нас за защиту нашего государства. Могу пожелать только здоровья и выдержки. Спасибо, что сдерживаете врага. Спасибо вашим родным и близким за то, что поддерживают вас", - отметил Зеленский.

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Отмечая героизм военнослужащих, Президент вручил награды четырем воинам, которые проявили отвагу на поле боя:

Лейтенант Назар Грек получил награду "Крест боевых заслуг" за спасение 11 раненых под вражеским обстрелом и выполнение боевых задач даже после эвакуации раненых.

получил награду "Крест боевых заслуг" за спасение 11 раненых под вражеским обстрелом и выполнение боевых задач даже после эвакуации раненых. Старший сержант Анатолий Демчук - за успешную разведку и отражение вражеских атак, а также помощь гражданским, оказавшимся в ловушке после обстрелов.

- за успешную разведку и отражение вражеских атак, а также помощь гражданским, оказавшимся в ловушке после обстрелов. Капитан Денис Неживой был награжден за организацию обороны и спасение 12 раненых бойцов во время контратаки в феврале, а также за разрушение планов оккупантов в Донецкой области.

был награжден за организацию обороны и спасение 12 раненых бойцов во время контратаки в феврале, а также за разрушение планов оккупантов в Донецкой области. Главный сержант Андрей Мерешко получил награду за руководство группой, которая отразила вражеский штурм на Запорожье, уничтожила 13 российских солдат и успешно эвакуировала раненых во время боя.







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