Зеленский поздравил воинов 65-й ОМБр с Днем сухопутных войск и вручил награды за оборону Запорожья. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады, которая обеспечивает оборону Запорожья от российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе визита Президент заслушал доклад командира бригады Владимира Избаша о текущей ситуации в зоне ответственности бригады и об организации обороны на стратегически важном направлении.
"Я хочу вас поблагодарить от всех нас за защиту нашего государства. Могу пожелать только здоровья и выдержки. Спасибо, что сдерживаете врага. Спасибо вашим родным и близким за то, что поддерживают вас", - отметил Зеленский.
Отмечая героизм военнослужащих, Президент вручил награды четырем воинам, которые проявили отвагу на поле боя:
- Лейтенант Назар Грек получил награду "Крест боевых заслуг" за спасение 11 раненых под вражеским обстрелом и выполнение боевых задач даже после эвакуации раненых.
- Старший сержант Анатолий Демчук - за успешную разведку и отражение вражеских атак, а также помощь гражданским, оказавшимся в ловушке после обстрелов.
- Капитан Денис Неживой был награжден за организацию обороны и спасение 12 раненых бойцов во время контратаки в феврале, а также за разрушение планов оккупантов в Донецкой области.
- Главный сержант Андрей Мерешко получил награду за руководство группой, которая отразила вражеский штурм на Запорожье, уничтожила 13 российских солдат и успешно эвакуировала раненых во время боя.
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Скажите мне, а это точно реальность? У меня стойкое ощущение, что все это не правда, что я читаю не новости, а какую-то ******, *****, юмореску херового фантаста.
Ну, Бутусов же это все придумывает, правда? Это шутки у него такие хреновые.
Не бывает же так, а?.Бабченко