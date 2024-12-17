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Россия потеряла более 3 тысяч основных танков с начала войны, - разведка Британии. ФОТО

С начала войны в 2022 году Россия понесла большие потери в военной технике, потеряв более 3 тысяч основных боевых танков.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации разведки, с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин. В отчете Министерства обороны Британии от 17 декабря подчеркивается, что эти потери заставили Россию использовать устаревшую технику советских времен, которую она вывозит из хранилищ, модернизирует и отправляет на фронт.

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Снимки, предоставленные британскими разведчиками, подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в таких городах, как Арсеньев, Буя и Улан-Удэ, с 2022 года. Это свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сталкивается Россия в обеспечении своих войск современной техникой.

Розвідка Британії: Росія втратила понад 3 тисячі основних танків з початку війни
Розвідка Британії: Росія втратила понад 3 тисячі основних танків з початку війни

Напомним, что в ноябре среднесуточные потери российских войск в Украине достигли рекордных показателей, что подтверждает продолжительность и интенсивность боевых действий.

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Понад три тисячі,чи понад 9 тисяч? Однак їм з Лондонію видніше.
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17.12.2024 13:23 Ответить
Танк може бути знищений(вигорів,детонація),може бути уражений/пошкоджений.Наші рахують і ті і ті.Якщо поле бою за пдрами,то частину техніки вони витягають і відновлюють.Крім того вони рахують тільки підтверджену по фото/відео техніку.Якщо танк спалили,а відео немає,то вони його не рахують.Наші пишуть-орієнтовні втрати,тому часто не співпадає з закордонними оцінками.Вони більш консервативні.
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17.12.2024 13:38 Ответить
ГШ Офіс простих пояснень: решта 6 тисяч були не основними...
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17.12.2024 13:28 Ответить
Решта ,це підбиті, але відремонтовані танки,якби поле бою залишалося за ЗСУ то вони б теж могли відновлюватися та поповнювати наш танковый резерв
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17.12.2024 17:07 Ответить
у США та Європи більше не буде шансу, як натепер, мати на своїй першій оборонній лінії (як і сотні років дО цього) таку сильну, ефективну, жертовну, вмотивовану армію, як ЗСУ..
якщо заспаний Захід проспить свій останній шанс, то вмиється кривавими сльозами.. і дуже дорого за свій солодкий сон заплатить..
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17.12.2024 13:32 Ответить
Він не заспаний він хитрожопий,і ценічний.
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17.12.2024 13:48 Ответить
 
 