Россия потеряла более 3 тысяч основных танков с начала войны, - разведка Британии. ФОТО

С начала войны в 2022 году Россия понесла большие потери в военной технике, потеряв более 3 тысяч основных боевых танков.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации разведки, с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин. В отчете Министерства обороны Британии от 17 декабря подчеркивается, что эти потери заставили Россию использовать устаревшую технику советских времен, которую она вывозит из хранилищ, модернизирует и отправляет на фронт.

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Снимки, предоставленные британскими разведчиками, подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в таких городах, как Арсеньев, Буя и Улан-Удэ, с 2022 года. Это свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сталкивается Россия в обеспечении своих войск современной техникой.





Напомним, что в ноябре среднесуточные потери российских войск в Украине достигли рекордных показателей, что подтверждает продолжительность и интенсивность боевых действий.

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