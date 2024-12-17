Требовала $5 тыс. за установление фиктивной инвалидности: В Хмельницкой области разоблачена глава мариупольской МСЭК. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области глава областной медико-санитарной экспертной комиссии №2 города Мариуполь обещала посодействовать в оформлении фиктивных медицинских документов мужчинам призывного возраста для дальнейшего получения ими группы инвалидности. Ее задержали и сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ДСР Национальной полиции Украины.

Делали фиктивные медицинские справки

По данным следствия, председатель одного из центров медико-социальной экспертизы г. Мариуполь, который дислоцируется в Хмельницком, вместе с другими членами комиссии наладили коррупционную схему по избежанию мобилизации в ВСУ.

Фигуранты "помогали" внутренне перемещенным лицам мужского пола оформить фиктивные медицинские документы, которые давали право на дальнейшее получение ими групп инвалидности. За такие "услуги" злоумышленники требовали от 3000 до 7000 долларов.

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Как отмечается, во время проведения мероприятий по разоблачению противоправной деятельности правоохранители задокументировали факт вымогательства 5 000 долларов неправомерной выгоды (эквивалент 210 000 гривен).

Задержание и подозрение

16 декабря полицейские задержали главу центра медико-социальной экспертизы после получения оговоренной суммы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков правоохранители изъяли, кроме суммы неправомерной выгоды, еще более 26 000 долларов.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения других лиц, задействованных в преступной схеме.

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