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взятка (6043) Нацполиция (16199) МСЭК (70) Хмельницкая область (15)

Требовала $5 тыс. за установление фиктивной инвалидности: В Хмельницкой области разоблачена глава мариупольской МСЭК. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области глава областной медико-санитарной экспертной комиссии №2 города Мариуполь обещала посодействовать в оформлении фиктивных медицинских документов мужчинам призывного возраста для дальнейшего получения ими группы инвалидности. Ее задержали и сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ДСР Национальной полиции Украины.

Делали фиктивные медицинские справки

По данным следствия, председатель одного из центров медико-социальной экспертизы г. Мариуполь, который дислоцируется в Хмельницком, вместе с другими членами комиссии наладили коррупционную схему по избежанию мобилизации в ВСУ.

Фигуранты "помогали" внутренне перемещенным лицам мужского пола оформить фиктивные медицинские документы, которые давали право на дальнейшее получение ими групп инвалидности. За такие "услуги" злоумышленники требовали от 3000 до 7000 долларов.

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Голова маріупольської МСЕК на Хмельниччині отримала підозру за хабар

Как отмечается, во время проведения мероприятий по разоблачению противоправной деятельности правоохранители задокументировали факт вымогательства 5 000 долларов неправомерной выгоды (эквивалент 210 000 гривен).

Задержание и подозрение

16 декабря полицейские задержали главу центра медико-социальной экспертизы после получения оговоренной суммы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков правоохранители изъяли, кроме суммы неправомерной выгоды, еще более 26 000 долларов.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения других лиц, задействованных в преступной схеме.

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Голова маріупольської МСЕК на Хмельниччині отримала підозру за хабар
Голова маріупольської МСЕК на Хмельниччині отримала підозру за хабар
Голова маріупольської МСЕК на Хмельниччині отримала підозру за хабар
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Топ комментарии
+10
маріупольська МСЕК

АХХАХАХААХАХА, МУХАХАХАХАХАХАХ, ВАХАХАХАХАХАХА
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17.12.2024 16:46
+9
Отою наклейкою на дверях самі накликали на себе біду
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17.12.2024 16:49
+8
Я худєю з цих бізнесменів
Маріупольський МСЕК дислокується в Хмельницькому і продовжує косити бабло...
Які ще структури з Маріуполя "працюють" по Україні? З поліцаями все зрозуміло - всі як один присягнули кацапам, а як щодо решти держслужбовців? Продовжують жерти бюджетні кошти?
Одразу пригадався мер Мелітополя. Скільки мерів та їхніх замів зараз ухиляються?
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17.12.2024 17:32
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Краще би залишилася в Маріуполі - і заробляла би, і Україні поміч!...
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17.12.2024 16:44 Ответить
Один з ''переговорних кластерів'' смарагдового.
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17.12.2024 16:46 Ответить
маріупольська МСЕК

АХХАХАХААХАХА, МУХАХАХАХАХАХАХ, ВАХАХАХАХАХАХА
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17.12.2024 16:46 Ответить
А що вона робить на Хмельниччині?
А там дивись і комунхоз Маріуполя тролейбуси буде закупляти
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17.12.2024 16:48 Ответить
Ну, на рукавички для ЗАЕС вже ж був тендер (не знаю, чим скінчилося).
А також на ремонт доріг в Луганській області в бюджеті на 2025 рік вже закладено мільйони. Скільки тих доріг зараз під нашим контролем?
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17.12.2024 17:35 Ответить
Отою наклейкою на дверях самі накликали на себе біду
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17.12.2024 16:49 Ответить
А тех, у кого реально проблемы со здоровьем - отправляют в ПЕХОТУ
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17.12.2024 16:52 Ответить
Військовим після поранень - маленький відсоток втрати працездатності, а бикам-мажорам хто заносе гроші - 3-тю групу як мінімум дають.
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17.12.2024 16:56 Ответить
...у цьому "танго" танцюють (мають відповідати) як мінімум два Актори - воно, що бере і воно, що дає... ну, і де ті, кАторыє, умєют жыДь з новимі ліцамі?..
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17.12.2024 16:58 Ответить
Я худєю з цих бізнесменів
Маріупольський МСЕК дислокується в Хмельницькому і продовжує косити бабло...
Які ще структури з Маріуполя "працюють" по Україні? З поліцаями все зрозуміло - всі як один присягнули кацапам, а як щодо решти держслужбовців? Продовжують жерти бюджетні кошти?
Одразу пригадався мер Мелітополя. Скільки мерів та їхніх замів зараз ухиляються?
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17.12.2024 17:32 Ответить
Так зелені вже відзвітувалися,що мсеків всих прибрали і других набрали! Знову народ найо@ують?
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17.12.2024 17:47 Ответить
Брала б по 10 - 15 тисяч, і все було б гаразд... А так демпінгувпла....
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17.12.2024 18:08 Ответить
В Чернобыльской зоне ещё очень много работы, нужно всех коррупционеров отправлять туда, на пожизненное поселение, пусть там зарабатывают себе на кусок хлеба.
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17.12.2024 18:18 Ответить
В квартире обыск был?
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19.12.2024 09:29 Ответить
 
 