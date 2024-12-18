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Второй на Волыни центр рекрутинга украинской армии открыт в Ковеле, - Минобороны. ФОТО

В Ковеле Волынской области открылся центр рекрутинга украинской армии, который стал вторым таким центром на Волыни и 45-м в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в центре можно получить исчерпывающую информацию и проконсультироваться, кроме того, проконсультировать по телефону смогут и гражданские рекрутеры, которые прошли специальное обучение.

Сообщается, что это уже второй центр рекрутинга украинской армии, который работает на Волыни. Первый открылся 17 октября в городе Луцк. В целом же в сеть центров, которая начала разворачиваться с февраля 2024 года, обратилось уже более 31 000 человек.

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Как рассказал уполномоченный министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, с этими людьми проводилась работа по подбору вакансий, прохождения собеседования и получения рекомендательного письма.

У Ковелі відкрили центр рекрутингу української армії

"Чрезвычайно важно, что в центре рекрутинга человек сможет получить всю исчерпывающую информацию и консультацию относительно возможного трудоустройства в Силах обороны Украины", - отметил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что сеть таких центров активно развивается, и в ближайшее время планируется открытие еще нескольких в разных регионах Украины.

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Также отмечается, что в центрах рекрутинга украинской армии не раздают повестки - это прямо запрещено нормативными документами. Рекрутеры сопровождают каждого человека, который изъявил желание присоединиться к Силам обороны на "пути рекрута" и решают возможные недоразумения.

У Ковелі відкрили центр рекрутингу української армії

Больше всего украинцы интересуются вакансиями водителей, медиков, операторов БПЛА и штабными должностями. В то же время значительное количество лиц желает присоединиться к Силам обороны на "боевые" должности.

Председатель Ковельской РГА Ольга Черен отметила, что рекрутинговый центр будет обслуживать не только Ковельский район, но и всю Волынь.
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Манагеры не могли так сразу? Только потужна бусификация, когда у народа доверия даже на три года не хватило
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18.12.2024 15:50 Ответить
В смысле сразу? Это вообще никак не повлияет на бусификацию, наоборот - будут ещё перед входом в центр ловить.
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18.12.2024 18:04 Ответить
 
 