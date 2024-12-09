Днепропетровская область лидирует по количеству обращений в центры рекрутинга, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 декабря самую высокую активность по количеству обращений в центры рекрутинга украинской армии продемонстрировали жители Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, с момента запуска центров рекрутинга, более 29 000 граждан получили консультации, а 6 617 кандидатов сейчас проходят этап подбора позиций и оформления.

Отмечается, что самую высокую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области - более 14% от общего количества за весь период функционирования центров.

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Региональное распределение активности выглядит так:

Днепропетровская область - 14.71%

Харьковская область - 14.69%

город Киев - 14.63%

Запорожская область - 12.48%

Львовская область - 11.65%.

Центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Из более 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.

В Минобороны напомнили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а консультации проводятся гражданскими сотрудниками с соблюдением конфиденциальности.

Сейчас в Украине работают 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.

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