Днепропетровская область лидирует по количеству обращений в центры рекрутинга, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 9 декабря самую высокую активность по количеству обращений в центры рекрутинга украинской армии продемонстрировали жители Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, с момента запуска центров рекрутинга, более 29 000 граждан получили консультации, а 6 617 кандидатов сейчас проходят этап подбора позиций и оформления.
Отмечается, что самую высокую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области - более 14% от общего количества за весь период функционирования центров.
Региональное распределение активности выглядит так:
- Днепропетровская область - 14.71%
- Харьковская область - 14.69%
- город Киев - 14.63%
- Запорожская область - 12.48%
- Львовская область - 11.65%.
Центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.
Из более 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.
В Минобороны напомнили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а консультации проводятся гражданскими сотрудниками с соблюдением конфиденциальности.
Сейчас в Украине работают 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.
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