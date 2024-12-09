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Новости мобилизации
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Днепропетровская область лидирует по количеству обращений в центры рекрутинга, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Придніпров’я очолило рейтинг за зверненнями до центрів рекрутингу в листопаді

По состоянию на 9 декабря самую высокую активность по количеству обращений в центры рекрутинга украинской армии продемонстрировали жители Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, с момента запуска центров рекрутинга, более 29 000 граждан получили консультации, а 6 617 кандидатов сейчас проходят этап подбора позиций и оформления.

Отмечается, что самую высокую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области - более 14% от общего количества за весь период функционирования центров.

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Региональное распределение активности выглядит так:

  • Днепропетровская область - 14.71%
  • Харьковская область - 14.69%
  • город Киев - 14.63%
  • Запорожская область - 12.48%
  • Львовская область - 11.65%.

Центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Из более 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.

В Минобороны напомнили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а консультации проводятся гражданскими сотрудниками с соблюдением конфиденциальности.

Сейчас в Украине работают 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.

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Придніпров’я очолило рейтинг за зверненнями до центрів рекрутингу в листопаді

Автор: 

Минобороны (9322) мобилизация (2761) рекрутинг (133) Днепропетровская область (3944)


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Рекрутинг это хорошо но, намного было бы эффективнее если отправлять украинских гнид в окопы. Как говорил Петлюра, они хуже врагов.
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09.12.2024 20:47 Ответить
ви пропонуєте зелідору стати багатократним ухилянтом ?!..5..6..10 ?!!!

в нього ж золоте заслання в Британію планується
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09.12.2024 21:01 Ответить
Де батальйони депутатів місцевих рад,прокурорів,ментів(бо Лють не катіт),суди,податківці,екологи,дабу,набу,*******,та інші незліченні полчища держслужбовців всіх категорій (крім бабусь на охороні),та головний елітний спецназ депутатів Верховної Ради підсилений котиками Юзиком,колубаном з братухою спортсменами олімпійцями,футболістами,шахистами,специалістами з тендерів та т.п.???????
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09.12.2024 20:59 Ответить
А чому це "Лють не катiт"? Пока ваш участковый не пойдет, то вы тоже не пойдете?
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09.12.2024 23:34 Ответить
Похвально:ворог за 5км від області.
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09.12.2024 21:10 Ответить
А чого так замало коментарів ? Чого засмутились , патріоти ?
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09.12.2024 21:59 Ответить
А где же супер патриотические Западные Области здесь? Что-то не очень эти мега патриоты на фронт торопятся!
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09.12.2024 22:07 Ответить
Ну, последний раз когда я на карту смотрел, то Львовская область была еще на самом западе. Но вообще вы правы кое в чем. Здесь принято срать на домбасян, которым уехавшие в польшу/венгрию тернопольцы свои хаты за дорого сдают.
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09.12.2024 23:38 Ответить
 
 