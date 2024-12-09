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Дніпропетровська область лідирує за зверненнями до центрів рекрутингу, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Придніпров’я очолило рейтинг за зверненнями до центрів рекрутингу в листопаді

Станом на 9 грудня найвищу активність за кількістю звернень до центрів рекрутингу української армії продемонстрували мешканці Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, від моменту запуску центрів рекрутингу, понад 29 000 громадян отримали консультації, а 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення.

Зазначається, що найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області – понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів.

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Регіональний розподіл активності виглядає так:

  • ​Дніпропетровська область – 14.71%
  • ​Харківська область – 14.69%
  • ​місто Київ – 14.63%
  • ​Запорізька область – 12.48%
  • ​Львівська область – 11.65%.

Центри рекрутингу пропонують вакансії не лише у Збройних силах України, але й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

З понад 10 000 відкритих позицій найбільшим попит мають посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу.

У Міноборони нагадали, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, а консультації проводяться цивільними співробітниками з дотриманням конфіденційності.

Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.

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Придніпров’я очолило рейтинг за зверненнями до центрів рекрутингу в листопаді

Автор: 

Міноборони (7343) мобілізація (3044) Рекрутинг (141) Дніпропетровська область (3701)


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Рекрутинг это хорошо но, намного было бы эффективнее если отправлять украинских гнид в окопы. Как говорил Петлюра, они хуже врагов.
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09.12.2024 20:47 Відповісти
ви пропонуєте зелідору стати багатократним ухилянтом ?!..5..6..10 ?!!!

в нього ж золоте заслання в Британію планується
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09.12.2024 21:01 Відповісти
Де батальйони депутатів місцевих рад,прокурорів,ментів(бо Лють не катіт),суди,податківці,екологи,дабу,набу,*******,та інші незліченні полчища держслужбовців всіх категорій (крім бабусь на охороні),та головний елітний спецназ депутатів Верховної Ради підсилений котиками Юзиком,колубаном з братухою спортсменами олімпійцями,футболістами,шахистами,специалістами з тендерів та т.п.???????
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09.12.2024 20:59 Відповісти
А чому це "Лють не катiт"? Пока ваш участковый не пойдет, то вы тоже не пойдете?
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09.12.2024 23:34 Відповісти
Похвально:ворог за 5км від області.
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09.12.2024 21:10 Відповісти
А чого так замало коментарів ? Чого засмутились , патріоти ?
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09.12.2024 21:59 Відповісти
А где же супер патриотические Западные Области здесь? Что-то не очень эти мега патриоты на фронт торопятся!
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09.12.2024 22:07 Відповісти
Ну, последний раз когда я на карту смотрел, то Львовская область была еще на самом западе. Но вообще вы правы кое в чем. Здесь принято срать на домбасян, которым уехавшие в польшу/венгрию тернопольцы свои хаты за дорого сдают.
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09.12.2024 23:38 Відповісти
 
 