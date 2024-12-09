Дніпропетровська область лідирує за зверненнями до центрів рекрутингу, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Станом на 9 грудня найвищу активність за кількістю звернень до центрів рекрутингу української армії продемонстрували мешканці Дніпропетровської області.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, від моменту запуску центрів рекрутингу, понад 29 000 громадян отримали консультації, а 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення.
Зазначається, що найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області – понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів.
Регіональний розподіл активності виглядає так:
- Дніпропетровська область – 14.71%
- Харківська область – 14.69%
- місто Київ – 14.63%
- Запорізька область – 12.48%
- Львівська область – 11.65%.
Центри рекрутингу пропонують вакансії не лише у Збройних силах України, але й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.
З понад 10 000 відкритих позицій найбільшим попит мають посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу.
У Міноборони нагадали, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, а консультації проводяться цивільними співробітниками з дотриманням конфіденційності.
Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.
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